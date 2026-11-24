„Тази вечер на 23 ноември 2026 г. във Варна бе извършен преврат от бизнесмена Даниел Славов – Дънката“.

Това написа късно снощи във Фейсбук кметът на Варна Благомир Кооцев.

Вчера ОИК-Варна обяви, че прекратява правомощията му заради неявяване на работа.

Комисията обяви, че е заради "установени нарушения, свързани с отпуските му през миналата година, когато той беше задържан в ареста." Решението беше взето с 20 гласа „за“ и 6 „против“.

Председателят на комисията Велин Жеков уточни, че са разгледани два сигнала от 2025 г., а решението може да бъде обжалвано пред съда в 7-дневен срок от публикуването му.

То подлежи обаче на предварително изпълнение

Според Коцев решението на ОИК е било взето само два часа след като Общинският съвет е гласувал бюджета на града.

В обръщанието си Коцев припомня, че е изтеглил от бюджета и от заема за инфраструктура две точки – за тунел под Морската градина, който води до крайбрежната алея, и за продажбата на три общински имота.

Кметът твърди, че тунелът е бил предложение на „Алтернатива на гражданите“, а общинските имоти са поискани от „Български глас“.

Според Коцев решението за отстраняването му е заради отказа му да приеме тези искания.

„Общинската избирателна комисия заседава и се произнесе днес по сигнала срещу мен отпреди една година, не този отпреди две седмици. Това е ясно доказателство, че отстраняването ми е било подготвено и е трябвало да се случи още днес. Като наказание за непокорството ми пред бизнесмените, които претендират да управляват Варна от сенките“, заявява Коцев.

В изявлението си той обвинява директно Даниел Славов в оказване на натиск върху ОИК и смята, че това може да бъде потвърдено от членовете на комисията и от партийните лидери в София, чиито формации са гласували за отстраняването му. „Олигархията във Варна е по-силна от всякога, по-силна от групировките през 90-те. По-силна отколкото всяка национална власт за 37-те години демокрация в България“, обяви Коцев.

Той припомни престоя си в ареста в София и заяви, че не е отстъпил от позицията си. „За три години не преклоних глава нито веднъж. Делих килия с рецидивисти в София, за да устоя на бивши барети и контрабандисти във Варна. Не преклоних глава и днес на гласуването на бюджета, когато те посегнаха на малкото обществени блага, които ни останаха“, каза Коцев.

Отстраненият кмет на Варна е категоричен, че няма да се откаже от борбата за града. „

Ако сега не започне истинската битка срещу мутрите във Варна,

то следващият кмет на морската столица, който и да е той, ще трябва да започне всичко отначало, докато градът не бъде окончателно превзет и отцепен от България. Аз няма да се откажа от борбата за Варна, както знам, че не се отказвате и вие“, заяви той.

„Мафията отвръща на удара“. С тези думи от „Продължаваме промяната“ определиха решението на ОИК - Варна да отстрани Благомир Коцев от кметския пост.

От партията заявиха, че отстраняването на кмета е ответен удар на задкулисието, след като той е засегнал бизнес интереси, прекратил е незаконни сделки с общинско имущество и е спрял незаконното строителство в местността Баба Алино.

в Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна и се разграничи от гласуването им по казуса с мандата на кмета Благомир Коцев.

Борисов е категоричен, че ГЕРБ не търси служебна победа в морската столица и не желае името на партията да бъде свързвано с действия, които биха променили резултата от мажоритарния избор на варненци.

„ГЕРБ и ДПС удариха кмета на Варна Благомир Коцев“. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев след решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна да прекрати пълномощията на кмета. Според него кметът е отстранен, защото не обслужва интересите на този модел.

Днес.бг