Министерството на културата обяви конкурс за директор на Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ в Шумен. Процедурата се открива заради изтичане на мандата на настоящия Илия Виделинов.

В изискванията за кандидатите е посочено, че те трябва да са с висше образование, степен „магистър“ в областите „Изкуства” или „Хуманитарни науки”, професионално направление „Театрално и филмово изкуство” или „Филология”, специалности от посочените направления или арт мениджмънт, мениджмънт в сценичните изкуства, културология.

Изисква се четири години професионален опит в съответната област на дейност на държавния културен институт.

Конкурсът ще се проведе чрез разглеждане на документи, концепция за развитието на Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ – Шумен и събеседване.

Крайният срок за подаване на документи за участие в конкурса е 6 ноември.

Избраният за директор на ДКТ „Васил Друмев“ ще заема поста в следващите четири години.

ШУМ.БГ