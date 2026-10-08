Френският министър на икономиката и финансите Ролан Лескюр заяви, че Великобритания винаги е добре дошла обратно в Европейския съюз, след като британският премиер Анди Бърнам допусна възможността Лейбъристката партия да се ангажира с повторното присъединяване към блока в следващата си предизборна програма, предадоха Пи Ей мидия и ДПА.

В интервю за Би Би Си Лескюр каза, че подновяването на членството в ЕС зависи от британското общество, но добави, че Обединеното кралство винаги е добре дошло отново в Евросъюза.

Френският министър отбеляза, че британският народ е взел решението за Брекзит „и това разбира се е изцяло негово право“. „Мога да им кажа обаче само едно: върнете се, когато пожелаете“, допълни той.

Лескюр каза това, след като Бърнам намекна, че Лейбъристката партия може да преразгледа този въпрос в бъдещата си програма.

Бърнам посочи на конгрес на лейбъристите - първия, в който участва, откакто пое премиерския пост, че не става въпрос за „прибързано произвеждане на референдум“. Той подчерта, че първо трябва да се постигне политически консенсус относно бъдещите отношения на Обединеното кралство с Брюксел.

Бърнам обаче добави, че ако обществото прояви желание за повторно присъединяване на Великобритания към ЕС, той би могъл да се ангажира с въпроса за референдума в следващата предизборна програма на Лейбъристката партия.

Британският премиер днес ще се срещне с германския канцлер Фридрих Мерц, като се очаква разговорите им да се фокусират главно върху отбраната и сигурността.

Изказването на Бърнам относно ЕС беше приветствано от френския президент Еманюел Макрон и испанския премиер Педро Санчес, който заяви, че ще посрещне Обединеното кралство обратно в блока с „отворени обятия“.

Бърнам отбеляза в речта си на конгреса на Лейбъристката партия, че Брекзит е нанесъл „повече вреда, отколкото полза“. Той обеща да представи конкретни възможности за Великобритания по време на срещата на върха между Обединеното кралство и ЕС, която по думите му ще се състои през ноември.

По-късно Бърнам заяви в ефира на Ай Ти Ви нюз: „Не мога да избегна въпроса за Европа, ако трябва да представя надежден 10-годишен план за Великобритания“.

„Трябва да преценим къде сме ние, къде са те и да видим какъв е реалистичният и жизнеспособен подход във всички области, които споменахме, а след това да започнем диалог по този въпрос“, добави британският лидер. Той посочи, че „инстинктът“ му подсказва, че за Обединеното кралство „е по-добре да е по-близо“ до ЕС, „предвид всички заплахи“, които се наблюдават по света.

БТА