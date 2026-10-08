Компанията „Спектрум Еър“ ЕАД е платила 5,083 млн. евро за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски през периода 2023–2026 г., а в получената от Малта документация няма данни за плащания, извършени лично от него. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред депутатите. Изслушването бе относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели, както и наличната информация, която касае насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски, размера на разходите, заплатени за тези полети, тяхното фактуриране, лицата, платили разходите и данни за свързани с тях лица.

Министърът обясни, че на 2 юли 2026 г. ГДБОП е отправила чрез МВР искане до малтийските власти за информация за стойността на полетите на Пеевски през периода 2023–2026 г. Поискани са и данни за разходите за пътуванията на неговите придружители.

Според Демерджиев отговорът от Малта показва, че няма плащания, направени лично от Пеевски за този период. Фактурите на обща стойност 5,083 млн. евро са платени по банков път от базираното в София дружество „Спектрум Еър“ ЕАД. Пред депутатите министърът изброи 36 плащания за полетите.

По думите му дружеството е получило средства по три договора за заем.

Демерджиев представи и информация за обществени поръчки, възложени от Агенция „Пътна инфраструктура“ през първата половина на 2021 г. Те са били за доставка и монтаж на мантинели по шест обособени позиции, спечелени от четири дружества.

Според министъра има данни, че дружествата са свързани и са разпределили помежду си районите, в които да участват. Като признаци за тази свързаност той посочи общи офиси, роднински връзки и повтарящи се имена в компаниите.

Демерджиев посочи Гаро Манасян като собственик на „Спектрум Еър“ ЕАД и като участник в дружества за доставка и монтаж на мантинели. По думите му Манасян е основен собственик на едно от дружествата за пътна безопасност и притежава дялове в дружеството „Север“, където управител е Георги Гетов.

Министърът спомена и Общинска банка, като заяви, че тя представлява особен интерес.

Демерджиев подчерта, че едни и същи физически лица са свързани с компаниите за доставка и монтаж на мантинели, с дружеството, платило полетите на Пеевски, и със самолета, с който той е пътувал.

Демерджиев изрази съмнения и в автентичността на сертификатите на мантинелите. Той заяви, че те ще бъдат проверени, а след приключването на проверката данните ще бъдат оповестени.

Не бе прието изслушването на министрите Шишков и Донев

Отхвърлено и при прегласуването беше предложението на Хамид Хамид (ДПС) за промяна на предмета и на кръга на изслушваните лица. Настояваме освен министър Иван Демерджиев да изслушаме и министър Иван Шишков и вицепремиера Гълъб Донев, защото най-скандалните договори на златни цени са подписани от Шишков по магическата формула на Гълъб Донев, посочи Хамид.

Даже вчера Министерският съвет прие изменение на постановлението на Донев за магическата формула, като я надгражда със суперформулата на Шишков и вече на всеки три месеца ще има индексация на индексираните вече договори за мантинели, каза той.

„Защо се крият министър Шишков и Гълъб Донев, попита депутатът от ДПС. Може би защото изскачат информации за участие на съветници на премиера Румен Радев, които гледаме, че са неразделни с Ники Мантинелата на софрата в дивечовъдните станции в ловните полета", каза Хамид. Може би защото ще чуете защо, под какъв натиск шефът на „Автомагистрали" е подал оставка, какви мантинели не е искал да монтира, без какви документи, добави той.

Парламентът не е съд

Милен Трифонов от „Прогресивна България“ (ПБ) заяви, че парламентът не е съд. Не крием никого и нашите действия ясно го показват, посочи той. Ако има някой, който е нарушил закона, той ще понесе цялата тежест на закона, заяви депутатът от ПБ. Оттук нататък законите ще се прилагат по различен начин, допълни той.

Изслушването на Демерджиев за обществените поръчки за мантинели и полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски е по предложение на депутати от „Прогресивна България“. Отхвърлено беше и искането на ДПС изслушването да се предава пряко по БНТ.

Днес.бг