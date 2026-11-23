До полунощ валежите почти в цялата страна ще спрат. Само в североизточните райони до сутринта на отделни места ще има превалявания от дъжд, примесен и със сняг. От северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Вятърът ще е умерен и временно силен от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, за София – около минус 2°.

Утре облачността над цялата страната ще се разкъса и ще намалее и ще бъде предимно слънчево. Ще остане ветровито с умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Ще продължи да нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 4° и 9°, за София – около 4°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа силен и бурен северозападен вятър, с който нахлуването на студен въздух ще продължи. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 1°, на 2000 метра – около минус 6°.

НИМХ