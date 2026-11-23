Върховният съд на Испания окончателно оправда лидера на каталунските сепаратисти Карлес Пучдемон, срещу когото се водеше съдебно дело след неуспешния опит за отделяне на Каталуния през 2017 г., предаде Франс прес.

Агенцията отбелязва, че по този начин съдът е отворил пътя за евентуалното му завръщане в Испания.

"Делото се прекратява окончателно поради погасяване на евентуалната наказателна отговорност в резултат на амнистията на Карлес Пучдемон", се посочва в решението на Върховния съд, което бе оповестено днес.

Като последен етап от прилагането на спорния закон за амнистия, приет от испанския парламент през 2024 г., това решение, което идва след отмяната на заповедта за арест срещу Пучдемон през октомври, бе обявено по-малко от седмица преди парламентарните избори в Испания идната неделя.

Законът за амнистията беше политическата отстъпка, направена от премиера социалист Педро Санчес, за да бъде преизбран начело на правителството в края на 2023 г., благодарение най-вече на незаменимата подкрепа на каталунските сепаратистки партии, сред които и "Заедно за Каталуния" – партията на Пучдемон.

Въпреки че законът беше одобрен от парламента преди две години, Пучдемон и други лидери на сепаратистите все още не бяха успели да се възползват от него, тъй като Върховният съд счете, че той не се отнася за лица, срещу които е заведено наказателно преследване за злоупотреба с публични средства.

Конституционният съд, към който се обърнаха заинтересованите страни, потвърди обаче конституционносъобразността на закона през октомври, припомня БТА. Малко след това Върховният съд отмени издадените срещу лидерите на каталунските сепаратисти заповеди за арест.

Дир.бг