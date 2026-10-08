Български лекари ще бъдат допуснати да прегледат Ива Михайлова, която има нужда от лечение след претърпяна катастрофа. Това стана ясно по време на редовното заседание на парламента днес.

"След месеци на тревога най-после има положителна стъпка от страна на властите в Северна Македония. Приветстваме съгласието за участие на български лекари и очакваме то бързо да се превърне в реален преглед и необходимото лечение. Тази възможност трябва да бъде използвана незабавно. Нека Ива получи пълноценна защита и справедлив процес", заяви в декларация от името на парламентарната група "Прогресивна България" Иван Голомеев, предаде БТА.

Делото срещу Ива Михайлова в Република Северна Македония е за участие в автомобилна катастрофа, при която има починал. Михайлова, която е с двойно гражданство - българско и на Р Северна Македония, е обвинена в престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Северна Македония. Произшествието, в което няколко души, включително тя самата, са пострадали се случва в началото на октомври 2025 г. Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не ѝ се позволява да осъществи лечение в България - една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите ѝ на гръбнака.

Случаят вече е поставен на европейско и световно равнище, припомни той. На 16 септември президентът Илияна Йотова запозна с него генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, а на 22 септември в Ню Йорк го представи пред Върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк. Благодарим за тази ангажираност и подкрепяме настояването на Ива да бъде осигурен достъп до необходимото лечение при зачитане на независимостта на съдебния процес, се казва в декларацията.

Голомеев отбеляза, че със случай на Ива Михайлова са запознати и други международни институции.

Дир.бг