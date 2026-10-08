Топъл басейн, сауни, солна стая, парна баня, вкусна храна и празнично посрещане на Нова година край морето – при това на цени от 450 евро на човек за три нощувки! Това е само част от предложенията на ЕКО ПАРК Hunter’s Beach в Шкорпиловци, който посреща есенно-зимния сезон с нов СПА център, още повече удобства и специални оферти за своите гости.

Само на около 110 км от Шумен, сред красивата природа на Шкорпиловци, комплексът вече разполага с напълно завършена трета сграда с нови, комфортни стаи и студиа. А модерната СПА зона превръща Hunter’s Beach в чудесно място за почивка не само през лятото, но и през по-хладните месеци.

Нова година 2027 на цени от 450 евро на човек за три нощувки със СПА и храна

Ако търсите различен начин да изпратите старата година и да посрещнете новата, ЕКО ПАРК Hunter’s Beach предлага празничен пакет, който съчетава уютно настаняване, All Inclusive Light изхранване, СПА релакс и новогодишни изненади.

За гостите са подготвени богата празнична вечеря на 31 декември, DJ и музикална програма, томбола с награди, новогодишна заря и специален празничен обяд на 1 януари.

Цените за ранни записвания започват от 450 евро на човек за три нощувки, при настаняване на двама в студио, или общо 900 евро за двама. Празничният пакет е за минимум три нощувки в периода от 30 декември 2026 г. до 3 януари 2027 г.

В цената са включени изхранване, новогодишната програма и ползване на закритата СПА зона. За най-малките гости до 3,99 години настаняването е безплатно при двама пълноплащащи възрастни.

Специалните цени за ранни записвания са валидни до 31 октомври 2026 г., като броят на помещенията на промоционални цени е ограничен.

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Супер оферти през октомври и ноември – време за СПА почивка

Морето през есента има съвсем различно очарование. Плажовете са спокойни, природата е красива, а прохладните дни предразполагат към дълги разходки и истинска почивка. И какво по-хубаво след разходка край морето от топъл басейн, сауна и вкусна вечеря?

През октомври Hunter’s Beach предлага специална All Inclusive Light оферта на цена от 60 евро на човек на ден при настаняване на двама. Включени са нощувка, закуска, обяд, следобедна закуска, вечеря, безалкохолни напитки съгласно програмата и ползване на СПА зоната.

А за тези, които могат да си позволят по-дълга почивка, има и допълнителен бонус – при пет платени нощувки гостите получават още една безплатно.

Ноември също е чудесен повод да избягате от градския шум и да си подарите няколко дни спокойствие. Новият СПА център предлага всички условия за релакс, а морето и гората наоколо правят преживяването още по-приятно.

Разгледайте актуалните предложения за СПА почивка

Ново СПА изживяване в Hunter’s Beach – топлина и релакс през всеки сезон

Една от големите новости в комплекса е модерната закрита СПА зона, която превръща Hunter’s Beach в още по-привлекателна дестинация за почивка извън активния летен сезон.

На разположение на гостите е голям отопляем вътрешен басейн с размери 15 на 6 метра и температура на водата 31–32 градуса, с обособена детска секция и джакузи.

Любителите на СПА процедурите могат да се насладят на финландска, билкова и инфрачервена сауна, парна баня, солна стая, приключенски душ и шоково ведро. За допълнителен комфорт е обособен и СПА бар.

Особено приятно преживяване предлага солната стая – пространство за спокойствие и отмора, в което специална система разпръсква фин солен аерозол.

Всичко това, съчетано с морския въздух и тишината на гората наоколо, създава прекрасни условия за откъсване от динамичното ежедневие.

Завършената трета сграда с новите си стаи и студиа допълва възможностите за комфортно настаняване и позволява комплексът да посреща още повече гости през цялата година.

Вкусна, прясна храна, приготвена на място

Едно от нещата, с които ЕКО ПАРК Hunter’s Beach се отличава, е отношението към храната.

Гостите могат да се насладят на прясно приготвени на място ястия, с внимание към качеството на продуктите и традиционния български вкус.

Кухнята залага на подбрани продукти, включително от местни производители, домашни специалитети, месни ястия и риба.

Тиймбилдинги, фирмени събирания и семейни празници с нощувка и СПА

Освен за семейни почивки и романтични уикенди, Hunter’s Beach предлага отлични възможности за организиране на различни събития.

Рождени дни, юбилеи, семейни тържества, фирмени партита и тиймбилдинги могат да бъдат съчетани с нощувки, хубава храна и СПА преживявания.

Ресторантът и възможностите за настаняване позволяват организирането както на по-малки семейни събирания, така и на по-големи групови събития.

Близостта до морето и гората създава допълнителни възможности за разходки и споделени преживявания, далеч от обичайната градска среда.

Вече има и оферта за лято 2027!

А ако още отсега планирате следващата си морска ваканция, ЕКО ПАРК Hunter’s Beach има предложение и за вас.

Ранните записвания за лято 2027 вече са отворени, с All Inclusive цени от 60 евро на човек на ден. Промоционалната оферта е валидна за резервации до 30 ноември 2026 г.

Комплексът е особено подходящ за семейства с деца, които предпочитат спокойна почивка сред природата, близо до морето, с удобства за малки и големи.

Разположен само на около 250 метра от плажа на Шкорпиловци, Hunter’s Beach съчетава красотата на гората, просторната плажна ивица и уюта на добре организиран комплекс.

Вижте офертата за летния сезон тук .

Независимо дали планирате СПА почивка, посрещане на Нова година, семеен празник или лятна ваканция, ЕКО ПАРК Hunter’s Beach ви очаква с гостоприемство, вкусна храна и още повече възможности за пълноценна почивка.

Информация и резервации:

Телефон: 0877 505 999

Сайт: www.ecopark.bg