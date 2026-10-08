Фирма „Алди Комерс Груп“ ЕООД, която е с опит предимно в сферата на строителството, спечели обществената поръчка за едногодишна поддръжка на парковете, гробищата и зелените площи в Шумен и 26 от селата.
Община Шумен е готова да заплати за дейността максимум 231 666 евро без ДДС.
Срещу тази сума фирмата ще коси тревни площи, ще се грижи за резитбата на храсти, оформянето на короните и премахването на стари дървета, засаждането, цветното оформление и поливането на едногодишни цветя, събирането на паднали листа, метенето и поддържането на чистотата по алеи и детски площадки.
В обществената поръчка на Общината участваха още две фирми - „БКС Озеленяване“ ЕООД и „Райт Сървисис“ ЕООД. Първата е дала най-ниска осреднена единична цена - 703 евро, но е била отстранена, тъй като „не доказва по обективен и безспорен начин, че предложената цена е реалистична“. „Алди Комерс Груп“ са предложили 1 990 евро и са класирани на първо място, а „Райт Сървисис“ ЕООД е трета с цена 3 532 евро.
Фирма „Алди Комерс Груп“ е със седалище в София. През последните години тя спечели и работи по няколко обществени поръчки в Шумен. Сред тях е санирането на блока на ул. "Софийско шосе" № 14, работата по който е временно спряна. „Алди Комерс Груп“ работи и по санирането на сградата на Община Шумен за 2,070 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост, по разширението на Дома за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“ за 5,2 млн. лв.
В момента поддръжката на зелените площи е поверена на общинското предприятие БКС.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Тия не санираха ли блокове в Шумен,сега и зелени площи ?
Анонимен
хаха пак нагласено
Анонимен
Некадърници
Анонимен
Много хубаво, ама този ремонт на старчески дом не трябваше ли да приключи на 30 юни тази година?
Анонимен
Саниращи блок, който стои непипнат от месеци. Мда, голям изпълнител, голямо чудо. Затова му дайте още работа. Малоумници.
Анонимен
А БКС какво ще прави,защо изобщо го сформирахте,ама като са чужди фирмите проследяването е много по трудно,както и последващият контрол,ако го има разбира се.Много е интересно да се види какъв фундамент са изтипосали на новият сфетофар на кръстовището срещу острова в посока юг на новият път"С.Велики",нека кмета да отиде,професор е,знае ли нещо за естетика и пропорции,също и на завършващата
Анонимен
мантинелите ламарина.
Анонимен
Е вече няма ли да се събудят, Полиция,прокуратура ,егати държавата.
Анонимен
Как да се събудят, те са навързани като свински черва всичките