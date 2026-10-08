Фирма „Алди Комерс Груп“ ЕООД, която е с опит предимно в сферата на строителството, спечели обществената поръчка за едногодишна поддръжка на парковете, гробищата и зелените площи в Шумен и 26 от селата.

Община Шумен е готова да заплати за дейността максимум 231 666 евро без ДДС.

Срещу тази сума фирмата ще коси тревни площи, ще се грижи за резитбата на храсти, оформянето на короните и премахването на стари дървета, засаждането, цветното оформление и поливането на едногодишни цветя, събирането на паднали листа, метенето и поддържането на чистотата по алеи и детски площадки.

В обществената поръчка на Общината участваха още две фирми - „БКС Озеленяване“ ЕООД и „Райт Сървисис“ ЕООД. Първата е дала най-ниска осреднена единична цена - 703 евро, но е била отстранена, тъй като „не доказва по обективен и безспорен начин, че предложената цена е реалистична“. „Алди Комерс Груп“ са предложили 1 990 евро и са класирани на първо място, а „Райт Сървисис“ ЕООД е трета с цена 3 532 евро.

Фирма „Алди Комерс Груп“ е със седалище в София. През последните години тя спечели и работи по няколко обществени поръчки в Шумен. Сред тях е санирането на блока на ул. "Софийско шосе" № 14, работата по който е временно спряна. „Алди Комерс Груп“ работи и по санирането на сградата на Община Шумен за 2,070 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост, по разширението на Дома за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“ за 5,2 млн. лв.

В момента поддръжката на зелените площи е поверена на общинското предприятие БКС.

ШУМ.БГ