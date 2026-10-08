Богат избор от алуминиеви джанти и гуми от водещи марки вече са достъпни директно за клиентите

Kocho Komers – компания с над 30-годишен опит в търговията с автомобилни гуми и джанти, откри нов център с шоурум в Шумен. Той вече посреща клиенти в ново и по-голямо пространство, което позволява богатият асортимент на фирмата да бъде представен директно на крайните потребители. Kocho разполага и със собствен сервизен център.

Над 350 модела алуминиеви джанти на склад

Основната дейност на Kocho е вносът на алуминиеви джанти, като компанията предлага изключително голямо разнообразие – над 350 модела са налични на склад.

Асортиментът обхваща джанти за всички марки и модели автомобили. Голямото ново пространство позволява на клиентите да разгледат предложенията на място и да получат консултация при избора на най-подходящите джанти за своя автомобил.

Компанията развива и собствена марка алуминиеви джанти – Kocho, която вече има дистрибутори в цялата страна.

Освен алуминиеви джанти, центърът предлага и стоманени джанти за лекотоварни автомобили.

Гуми от водещи световни марки

Kocho е изключителен представител за област Шумен на автомобилните гуми LASSA, YOKOHAMA и MAXXIS. В новия център се предлагат и всички останали марки гуми, представени на българския пазар, сред които и водещият производител на гуми в Европа Continental.

Фланци, болтове и гайки – директен внос от Турция и Италия

Kocho разполага и с богат избор от фланци, болтове и гайки, като компанията е сред най-добре заредените в Шуменска област. Артикулите са директен внос от Турция и Италия, което позволява да се предлага голямо разнообразие от модели на конкурентни цени, както и да се поддържат добри наличности.

Новият център Kocho събира на едно място гуми, джанти и необходимите аксесоари за тях. Голямото пространство вече дава възможност на клиентите да разгледат предложенията на място и да направят своя избор с помощта на специалистите. Основната цел на компанията от самото начало е да предлага услуги на високо ниво и да бъде доверен и коректен партньор.

Центърът за гуми и джанти Kocho се намира на бул. „Мадара“ 42 в гр. Шумен.

Тел. : 0893 202 765

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