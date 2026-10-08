Дронове поразиха център за данни на руската компания "Яндекс", водеща в страната в областта на изкуствения интелект и технологиите, съобщи днес дружеството, цитирано от Ройтерс.

Това е първата голяма атака срещу руски център за данни от началото на войната в Украйна.

"Яндекс" съобщи, че нападението срещу центъра ѝ в Сасово, един от петте ѝ големи центъра за данни, е предизвикало пожар и е наложило временно спиране на работа на обекта, в който се намират десетки хиляди сървъри.

Компанията уточни, че работи по възстановяването на засегнатите услуги.

Дружеството, често наричано "руския Гугъл", заяви, че основните му услуги за потребители не са засегнати, но не предостави подробности за мащаба на щетите.

На уебсайта на облачната си платформа "Яндекс Клауд" компанията предупреди клиентите за проблеми с електрозахранването в една от зоните на центъра за данни и препоръча да използват други зони, предаде БТА.

Последствията са засегнали и други компании, които използват инфраструктурата на "Яндекс". Платформата за недвижими имоти "Циан" съобщи за технически проблеми в сайта и приложението си, свързани с инцидента в инфраструктурен обект на неин партньор. Групата "Астрал" също предупреди за временни прекъсвания в свои услуги за електронна отчетност и електронен документооборот.

По-късно "Яндекс 360" съобщи и за временни затруднения в работата на електронната поща "Яндекс Пошта", като уточни, че проблемите вече са отстранени.

Центърът за данни в Сасово е въведен в експлоатация през 2014 г. и се намира в част от бившите производствени помещения на завода "Саста". За свързването му с общата мрежа на компанията "Яндекс" е изградил няколко оптични линии между Сасово и Москва.

Атаката се случва на фона на масирани нападения на безпилотни летателни апарати срещу руски региони. Според руското Министерство на отбраната в периода от 20 часа на 7 октомври до 8 часа на 8 октомври руската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила 399 украински дрона, като сред засегнатите региони е и Рязанска област.

Инцидентът се отрази и на финансовите пазари. В началото на търговията на Московската борса акциите на "Яндекс" поевтиняха с повече от 3%, достигайки 3568,5 рубли за акция. Според руски анализатори обаче все още е твърде рано да се оцени пълният размер на щетите и времето, необходимо за възстановяване на инфраструктурата.

Руски анализатори обръщат внимание на факта, че засега не е ясно дали дата центърът на "Яндекс" е бил непосредствената цел на атаката или е бил засегнат при по-широк удар по обекти в района.

"Яндекс", която създаде първата руска интернет търсачка през 1997 г., е една от малкото големи руски компании, които не са обект на западни санкции. Тя разработва "Яндекс Джи Пи Ти" - един от водещите руски модели за изкуствен интелект, и предлага облачни изчислителни услуги, както и редица потребителски продукти, сред които "Яндекс Такси" и "Яндекс Мюзик".

"Сбербанк", основният конкурент на "Яндекс" на руския пазар, която разработва конкурентния модел за изкуствен интелект "Гига Чат", посочва, че руските разработчици в тази област изостават с между шест и девет месеца от американските и китайските си конкуренти.

Дир.бг