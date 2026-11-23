След черната пантера у нас и пумата в Мюнхен друга голяма котка успя да избяга на свобода. Лъвица вдигна на крак службите в Турция.

Властите в Истанбул започнаха претърсвания на гориста местност в район Саръйер - в северната част на мегаполиса, за залавянето на женски лъв, изпуснат там по все още неустановени причини и засечен с термални камери след сигнал на граждани, съобщи сайтът "Тюркийе тудей".

Операцията е в ход от неделя, когато жител на квартал Ускумрукьой подал сигнал за забелязано диво животно в гориста местност близо до населения район.

По-късно екипи на турската Дирекция по националните паркове и жандармерията установили с термални камери, че животното е женска лъвица и предприели операция по залавянето му, която все още продължава, пише БТА.

Кадри от камерите, показващи силуета на лъвицата, бяха споделени и в социалните мрежи.

Според изявление на кметския наместник на Ускумрукьой Шейда Юст, цитирано от сайта Хаберлер, най-вероятно екзотичното животно е било отглеждано незаконно и е било изпуснато.

"Това е район, където живеят хора с високи доходи и има множество къщи, отделени една от друга. Това определено е животно, което някой е държал в дома си", каза тя, но подчерта, че за момента няма конкретна информация, която да потвърждава откъде се е появила лъвицата.

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На този фон от вчера за района на Ускумрукьой е в сила предупреждение към местните жители да не напускат домовете си и да бъдат бдителни, за да не пострадат и да не пречат на работата на екипите, работещи по залавянето на дивото животно.

İstanbul'da 'aslan görüldü' ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Sarıyer'de güvenlik kameralarına yansıyan ve aslan olduğu değerlendirilen hayvanın yeri ormanlık alanda tespit edildi. Milli Parklar ekipleri, hayvanı yakalama çalışmalarını sürdürüyor. https://t.co/PHw440j8UI https://t.co/6NnZPuPZQT — TRT HABER (@trthaber) November 22, 2026

Дир.бг