На едночасов ефективен протест излязоха днес работещите в Агенцията за социално подпомагане в Шумен. Те се събраха пред сградата, в която работят част от тях, на ул. „Съединение“. Предупредителните им стачни действия са до 11,00 часа.

Сред основните искания са увеличение на месечните възнаграждения с по 350 евро, възстановяване на допълнителното заплащане за трудов стаж и професионален опит, както и равнопоставено третиране на всички служители в държавната администрация.

В регионалната дирекция на АСП в Шумен работят около 40 души. Те отговарят за отпускането на месечни, целеви и еднократни социални помощи на лица и семейства, както и за семейните помощи за деца, подкрепата за хората с увреждания, закрилата на детето и развитието на социалните услуги.

През седмицата протести ще имат и регионалните структури в Шумен на Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда, Агенцията по вписванията, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Националния статистически институт (НСИ) и Националния осигурителен институт (НОИ).

ШУМ.БГ