На едночасов ефективен протест излязоха днес работещите в Агенцията за социално подпомагане в Шумен. Те се събраха пред сградата, в която работят част от тях, на ул. „Съединение“. Предупредителните им стачни действия са до 11,00 часа.
Сред основните искания са увеличение на месечните възнаграждения с по 350 евро, възстановяване на допълнителното заплащане за трудов стаж и професионален опит, както и равнопоставено третиране на всички служители в държавната администрация.
В регионалната дирекция на АСП в Шумен работят около 40 души. Те отговарят за отпускането на месечни, целеви и еднократни социални помощи на лица и семейства, както и за семейните помощи за деца, подкрепата за хората с увреждания, закрилата на детето и развитието на социалните услуги.
През седмицата протести ще имат и регионалните структури в Шумен на Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда, Агенцията по вписванията, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Националния статистически институт (НСИ) и Националния осигурителен институт (НОИ).
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Скоро работата им ще се върши от ИИ.
Христо Чернаев
Правилни са им исканията
Анонимен
Може би във всички тези агенции трябва да се направи сериозна реформа и чак тогава, тези, които са останали, ако не са доволни от заплатите си - да протестират!
Анонимен
Протестите сега започват!
Минчо
Равни права?Това не е ли комунизъм?
Анонимен
Подкрепям колегите си,това не се издържа.
999
Ами в частният сектор има много работни места, заповядайте!
Анонимен
При генерал Радев е така! Нали гласувахте дружно за него. Викайте депутатите Плашилски, Загорчева и Недева от социалната комисия в парламента. Те се разписват за 10 000 евро месечно. Освен другите екстри.
Анонимен
Тия калинки на Боко и Шиши, досега с какви заплати бяха?!?