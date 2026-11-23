Годишната квота за ваучери за храна за 2026 г., която е в размер на 818 млн. евро, е изчерпана, съобщиха от Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България (АОВХ). Всички 100 индивидуални квоти на операторите, всяка от които е на стойност около 8,18 млн. евро, вече са разпределени, посочват от асоциацията.

От АОВХ уточняват, че размерът на годишната квота е определен със Закона за държавния бюджет за 2026 г. и е останал непроменен спрямо миналата година. В същото време търсенето на ваучери за храна се е увеличило, като все повече работодатели предоставят тази социална придобивка на над 850 000 служители.

Изчерпването на квотата означава, че стотици хиляди работещи няма да получават нови ваучери през последните два месеца на годината. Според асоциацията това създава затруднения както за служителите, така и за работодателите, особено на фона на растящата инфлация и намаляващата покупателна способност.

Ограничението произтича от законово определения общ размер на квотата и важи за целия пазар, независимо от избрания оператор. От АОВХ допълват, че договорите, картите и сметките на служителите остават активни и те могат да продължат да пазаруват с наличните средства по картите си.

Очаква се издаването на нови ваучери да бъде възобновено през първата седмица на януари 2027 г., когато ще бъде отпусната квотата за следващата година. В проектобюджета за 2027 г. тя е предвидено да бъде увеличена до 1,5 млрд. евро, посочват от асоциацията.

„Операторите не са избрали да спрат издаването на ваучери за храна по чл. 209а от Закона за корпоративното подоходно облагане. През годината АОВХ многократно предупреди за очаквания в края на годината недостиг, но предвид необходимостта от строга бюджетна дисциплина квотата не беше увеличена“, заяви председателят на асоциацията Меди Бенбугера, цитиран в съобщението.

От АОВХ призовават Народното събрание да приеме квотата за 2027 г. в размера, заложен в проекта на държавен бюджет, представен от Министерството на финансите, за да не се повтори настоящата ситуация.

Важно е да се уточни, че изчерпването на квотата не означава, че всички служители ще останат без ваучери за храна през ноември и декември. Работещите, чиито работодатели вече са заявили и осигурили ваучерите за съответните месеци, могат да ги получат по обичайния ред. Ако обаче работодателят все още не е заявил нови ваучери, това няма да бъде възможно до отпускането на следващата годишна квота.

Служителите, които вече са получили ваучерите си за ноември, не ги губят. Те могат да продължат да използват наличните средства по картите си. Дали ще получат ваучери и за декември, зависи от това дали работодателят им е успял да ги осигури преди изчерпването на квотата.

Така на практика не всички работещи ще бъдат засегнати по един и същи начин. За да разберат дали ще получат ваучери за декември, служителите трябва да проверят при своя работодател дали те вече са заявени и осигурени.

Дарик