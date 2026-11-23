Карлос Насар отвя конкуренцията при дебюта си в германската Бундеслига за неговия Мутерщад в четвъртия кръг на състезанието.

Отборът му победи с 3:0 точки в движенията Грюнщад с резултат 864.6 срещу 700.8 събрани от състезателите. Олимпийският шампион бе с принос от 215.6 относителни точки по правилата на Бундеслигата.

Индивидуалният резултат на Насар е най-добрият в 130-годишната история на клуба, похвалиха се от Мутерщад.

Карлос направи шест успешни опита в състезанието, като дори изравни световния си рекорд в изхвърлянето. Той направи успешни опити на 175, 180 и 185 килограма. Именно със 185 килограма в изхвърлянето той спечели четвъртата си световна титла преди три седмици, а сега повтори упражнението и на ниво Бундеслига.

В изтласкването Насар направи успешни опити на 200, 210 и 220 килограма.

Дир.бг