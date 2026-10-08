САЩ няма да предприемат атака срещу Иран преди междинните избори за Конгрес в началото на следващия месец, обяви президентът Доналд Тръмп в профила си в социалната мрежа Трут Соушъл.

По думите му Вашингтон води "продуктивни дискусии с Ислямска република Иран". Преди това иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Ислямската република все още разглежда американския отговор на мирното предложение, което предвиждаше в 7-дневен срок да бъде отворен блокирания с месеци Ормузки проток.

"Водим продуктивни дискусии с Ислямска република Иран. Искам да заявя ясно на всички, че макар Иран да е в много лошо състояние, както икономически, така и военно, американската блокада на иранските пристанища продължава, а петролът тече през Ормузкия проток, ние няма да атакуваме Иран преди междинните избори, които ще се проведат в Съединените щати на 3 ноември. Иран няма да има ядрено оръжие", написа Тръмп.

По-рано днес Вашингтон наложи нови санкции, свързани с Иран. Те са насочени срещу десетки физически и юридически лица, както и плавателни съдове, става ясно от изявление, публикувано на уебсайта на Министерството на финансите.

Според проучвания на общественото мнение рейтингът на американския президент е на рекордно ниско равнище заради непопулярната война срещу Ислямската република, довела да скок на цените на горивата, а оттам - и до висока инфлация.

Според анкетите е възможно на междинните избори на 3 ноември Републиканската партия на Тръмп да загуби контрола си и върху двете камари на Конгреса.

Междувременно ръководителят на Организацията за атомна енергия на страната Мохамад Еслами категорично обяви, че Техеран няма да се откаже от обогатяването на уран или да предаде обогатения си досега уран, съобщи Ройтерс.

Отхвърляйки поредните заплахи на САЩ срещу ядрените обекти на Иран като "нищо ново", Еслами каза, че обогатяването е "неделима част" от ядрения процес.

Дир.бг