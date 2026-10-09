Лидерите на страните-членки на ЕС ще обсъждат на срещата си на върха другата седмица в Брюксел атаките с дронове в изключителната икономическа зона на България, съобщи за БНР говорител на Европейския съвет.

"Нашата среща ще засегне и все по-безразсъдното поведение на Русия, включително нейната кампания от хибридни атаки в цяла Европа", се казва в писмото покана до лидерите на председателя на Европейския съвет Антониу Коща.

Говорителят уточни, че става дума за серия от атаки през последните месеци, включително тази на летището в Лайпциг и последните - в Черно море край Румъния и България.

Европейският съвет ще се състои на 15 и 16 октомври.

Лидерите ще чуят от украинския президент Володимир Зеленски какви са в момента военните нужди на страната. Те също така ще направят равносметка на напредъка ѝ към ЕС, като дотогава надеждата е да бъдат отворени още преговорни клъстери.

Морски и въздушни дронове поразиха двата търговски кораба ALFA WATAN и ABLE в Черно море, на 70 мили източно от град Бяла, в изключителната икономическа зона на страната около 3 часа на 6 октомври.

Единият от карабите - ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, потъна, а екипажът му е в неизвестност. Издирвателната операция бе прекратена.

Моряците от другия кораб, на който е избухнал пожар, бяха спасени от български ферибот. Двата атакувани плавателни съда са 25 000 тонни.

На борда на ABLE, под флага на Палау, е имало 18 души - 11 турски и 7 индийски граждани. Двама от тях пострадаха тежко. Индийски моряк е с тежки изгаряния, а турският капитан на кораба е с травма на главата и замъглено зрение. Те бяха поети от бdързоходен плавателен съд на Военноморските сили и транспортирани в две болници във Варна.

Dir.bg