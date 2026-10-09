Два автомобила са спрени от движение след нерегламентирано състезание тази нощ в Шумен, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Около 2,00 часа на телефон 112 постъпил сигнал за два автомобила, които шофират един до друг с висока скорост по пътя от „Хиподрума“ към „Пети километър“. Колите били засечени да минават отсечката в двете посоки.

При пристигане на място полицейски екип установил два автомобила – БМВ и „Мерцедес“, с английска регистрация, които се движели успоредно с висока скорост. Поради опасност водачите да загубят контрол над автомобилите при подаване на звукова и светлинна сигнализация решил да ги спре за проверка друг екип на ул. "Софийско шосе".

Двамата водачи - на 22 и 24 години от Шумен, представили английски свидетелства за управление на МПС.

На джигитите съставили актове им взели книжките за една година, а двете коли спрели от движение за срок от три месеца.

Глобата по актовете на водачите ще бъде в размер на 1533,88 евро, уточниха от полицията

ШУМ.БГ