Два автомобила са спрени от движение след нерегламентирано състезание тази нощ в Шумен, съобщиха от пресцентъра на полицията.
Около 2,00 часа на телефон 112 постъпил сигнал за два автомобила, които шофират един до друг с висока скорост по пътя от „Хиподрума“ към „Пети километър“. Колите били засечени да минават отсечката в двете посоки.
При пристигане на място полицейски екип установил два автомобила – БМВ и „Мерцедес“, с английска регистрация, които се движели успоредно с висока скорост. Поради опасност водачите да загубят контрол над автомобилите при подаване на звукова и светлинна сигнализация решил да ги спре за проверка друг екип на ул. "Софийско шосе".
Двамата водачи - на 22 и 24 години от Шумен, представили английски свидетелства за управление на МПС.
На джигитите съставили актове им взели книжките за една година, а двете коли спрели от движение за срок от три месеца.
Глобата по актовете на водачите ще бъде в размер на 1533,88 евро, уточниха от полицията
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Боли го ....... пишлемето :)
Ще си иде , ще си я пусне изгубена и ще му я преиздадат книжката.
И пак ще си дойде да се гонка !
Анонимен
боли, боли.
Анонимен
Браво, трябва да има ред.
Анонимен
без книжка до живот
* Коментар транслитериран от системата2 7
ВАГинист - дизели
Кой е спечелил гонката тази нощ? Поне да знаем, така и така са решили да ги наказват този път, поне кажете кой е спечелил. И нека гражданите да проявяват разбиране към спорта в нашия град, към футбола, към моторния спорт, а не да звънят на полицията.
Анонимен
Би трябвало да има единна система за проследяемост,не може току така да се преиздава книжка.
Анонимен
Дано да се сетят да проверят дали са им фалшиви книжките на мангалите !
Анонимен
Такива защо не ги вкарват в казарма за 2,3 месеца, малко превъзпитание на индийците.
Анонимен
Специално тези двамата не са най страшните състезатели в града ни.
Но беше време да ги поставят на мястото им!
Браво на контролиращите реда.
Надяваме се да хванете и онези с ламбото за половин милион лева :)