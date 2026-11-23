Продължаващият ремонт на тунел "Топли дол" на автомагистрала "Хемус", който през последните седмици предизвика сериозни затруднения и километрични задръствания, напредва по-бързо от първоначално предвиденото. Очаква се движението през ремонтираната тръба да бъде възстановено още през следващата седмица - между 30 ноември и 6 декември. Това съобщи председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) Александър Тодоров в сутрешния блок "Денят започва" по Българската национална телевизия.

По думите му строителните дейности не само се изпълняват в срок, но и изпреварват предварително определения график.

Първоначалните планове предвиждаха движението през двете тунелни тръби да бъде възстановено около 18 декември, непосредствено преди коледните и новогодишните празници. Сега обаче има възможност това да се случи близо две седмици по-рано.

Александър Тодоров обясни, че в рамките на ремонта е подменен износващият пласт на асфалтовото покритие с ново, съвременно покритие, а предвид натоварения трафик е положен най-висок клас покритие, което се прилага и при магистралите.

"Допълнително беше възстановено отводняването, тъй като това е един от най-основните проблеми за всеки път", обясни в "Денят започва" председателят на УС на АПИ Александър Тодоров.

Положена е и маркировка. Работата продължава с вертикалната сигнализация.

Председателят на УС на АПИ коментира и състоянието на опасните фуги на бул. "Симеоновско шосе" в София.

По думите му проблемните участъци са били временно асфалтирани с цел повишаване на безопасността на движението.

"Това е аварийно укрепване, асфалтът не е покритие, което се прилага при фуги. Фугите ще бъдат подменени", уточни той.

Опасните фуги на моста на Софийския околовръстен път над булеварда от години създават риск за шофьорите. На места се бяха образували дълбоки процепи с оголени метални елементи. След множество сигнали на 22 ноември беше извършен авариен ремонт с полагане на асфалт. Организацията "Граждански инспекторат" обаче засне извършените дейности и установи, че вместо основен ремонт са направени само асфалтови кръпки.

Дир.бг