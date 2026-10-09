Южнокорейският президент И Дже-мьон е наблюдавал първото изпитателно изстрелване на разработена в страната хиперзвукова ракета, съобщи президентската канцелария, цитирана от Йонхап и Ройтерс.

Изпитанието на хиперзвуков планер, маневрено оръжие, способно да променя курса си по време на полет, бе проведено само дни след като Северна Корея съобщи, че лидерът ѝ Ким Чен-ун също е наблюдавал тест на хиперзвукова ракета със среден обсег.

"Днес първото изпитателно изстрелване на хиперзвукова ракета, която разработваме със собствени технологии, беше успешно. Наистина съм горд", написа И във Фейсбук.

Определяйки това като напредък в областта на "самостоятелната отбрана", И заяви, че Южна Корея ще "продължи последователно да инвестира в съвременни отбранителни технологии, включително хиперзвукови двигателни системи, изкуствен интелект и мощни лазери".

Президентската канцелария посочи, че южнокорейската ракета представлява "стратегически ресурс" за страната, тъй като е способна да поразява цели изненадващо благодарение на непредсказуемата си траектория и изключително високата си скорост.

За разлика от традиционните балистични ракети, след отделянето си от носителя хиперзвуковият планер е снижил височината на полета, извършил е хоризонтални и вертикални промени на курса и е поразил точно целта.

След като е бил информиран за резултатите от изпитанието, президентът е призовал изследователите по ракетни технологии в държавен научноизследователски институт бързо да довършат разработката и да въведат ракетата на въоръжение, съобщи неговата канцелария.

Хиперзвуковите оръжия обикновено се движат със скорост над пет пъти скоростта на звука, често на сравнително малка височина, като според анализаторите основното им предимство е способността да маневрират по време на полет и по този начин по-трудно да бъдат прехващани.

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