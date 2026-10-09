37-годишен мъж от Нови пазар е задържан вчера за притежание на наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Около 9,30 часа служители на РУ-Нови пазар извършили претърсване в къща на ул. „Люти брод“ в града. В жилището намерили около 3 грама суха маса, която при полеви наркотест реагирала на канабис и около 5 грама кристалообразно вещество. 37-годишният обитател на къщата бил арестуван.

По случая е образувано досъдебно производство, уточниха от полицията.

ШУМ.БГ