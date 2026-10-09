Четири незаконни пистолета са намерени и иззети при претърсване на два адреса в Шуменско, съобщиха от пресцентъра на полицията.
Вчера около 17,00 часа служители на РУ-Нови пазар отишли в къща в село Косово, обитавана от 43-годишен мъж. Там намерили незаконно притежаван пистолет и пълнител с два патрона.
Също вчера, но в 10,00 часа полицаи от РУ-Велики Преслав извършиили претърсване в къща в град Върбица, обитавана от 76-годишен мъж. Там открили три пистолета и четири боеприпаса.
Оръжията са иззети, по случаите са образувани бързи производства по чл. 339 от Наказателния кодекс, уточниха от полицията.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Най-вероятно 76-годишният мъж се е въоръжил за защита от набезите на нагли крадци.