141 курсанти първокурсници и 8 специализанти по начална военна подготовка от 153-тия випуск на Националния военен университет „Васил Левски“ положиха военна клетва в Шумен.

Тържественият ритуал се проведе пред сградата на Общината. Присъстваха цялото ръководство на НВУ, представители на местната и държавната власт, военнослужещи, близки на курсантите и граждани.

„В живота на всеки воин, който е защитавал същността на държавата, има един важен момент. И този важен момент е военната клетва. Това е акт, който се посвещава на защитата на отечеството, акт, който е преминал през вековете, акт, който доказва, че България не само е имала място на картата на света, но ще продължава. Вие днес поемате обет да защитавате Майка България“, каза в словото си пред курсантите началникът на НВУ „Васил Левски“ бригаден генерал Станчо Кайков.

ШУМ.БГ