46 медицински сестри и акушерки от Випуск 2026 на шуменския филиал на Медицински университет „Параскев Стоянов“ получиха днес своите дипломи за завършена бакалавърска степен в специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“.

Официалната церемония се състоя в зала “Арена Шумен” и на нея присъстваха ректорското ръководство на МУ-Варна, ръководството на Филиал-Шумен, деканите на филиалите в Сливен и Велико Търново, представители на централната и местна власт, роднини и приятели на абсолвентите.

Това е осмият випуск, който завършва Филиала в Шумен, откакто той бе открит през 2015 г. През тази година обучението си приключиха 25 медицински сестри и 21 акушерки. По-голямата част от получилите дипломите си днес са избрали да работят в лечебните заведения, лаборатории и детски ясли в Шумен, Царев брод, Попово и Варна.

„Уважаеми абсолвенти, дипломите, които получавате днес, са признание за положения от вас труд. От този момент вие поемате по своя професионален път, който е свързан с най-ценното човешко богатство – здравето. Вече като професионалисти вие трябва да сте уверени, отговорни, да проявявате човечност. Пожелавам ви да запазите любопитството към професиите си, да продължавате да учите и да развивате уменията си. Медицината се променя, технологиите се развиват, но нуждата от добри специалисти никога няма да се промени. Гордейте се с професиите си. Пожелавам ви смелост, удовлетвореност и много успехи по пътя, по който поемате. На добър час, Випуск 2026“, каза в поздравителното си слово ректорът на МУ – Варна проф. д-р Димитър Райков.

След официалното слово на ректора отличниците на Випуск 2026 Петина Совакян – специалност „Медицинска сестра“, и Велислава Кончовска – специалност „Акушерка“, заедно със заместник-директора на Филиал-Шумен и всички абсолвенти произнесоха сестринската клетва, вдъхновена от делото на Флорънс Найтингейл, считана за първия специалист по здравни грижи.

ШУМ.БГ