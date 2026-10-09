46 медицински сестри и акушерки от Випуск 2026 на шуменския филиал на Медицински университет „Параскев Стоянов“ получиха днес своите дипломи за завършена бакалавърска степен в специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“.
Официалната церемония се състоя в зала “Арена Шумен” и на нея присъстваха ректорското ръководство на МУ-Варна, ръководството на Филиал-Шумен, деканите на филиалите в Сливен и Велико Търново, представители на централната и местна власт, роднини и приятели на абсолвентите.
Това е осмият випуск, който завършва Филиала в Шумен, откакто той бе открит през 2015 г. През тази година обучението си приключиха 25 медицински сестри и 21 акушерки. По-голямата част от получилите дипломите си днес са избрали да работят в лечебните заведения, лаборатории и детски ясли в Шумен, Царев брод, Попово и Варна.
„Уважаеми абсолвенти, дипломите, които получавате днес, са признание за положения от вас труд. От този момент вие поемате по своя професионален път, който е свързан с най-ценното човешко богатство – здравето. Вече като професионалисти вие трябва да сте уверени, отговорни, да проявявате човечност. Пожелавам ви да запазите любопитството към професиите си, да продължавате да учите и да развивате уменията си. Медицината се променя, технологиите се развиват, но нуждата от добри специалисти никога няма да се промени. Гордейте се с професиите си. Пожелавам ви смелост, удовлетвореност и много успехи по пътя, по който поемате. На добър час, Випуск 2026“, каза в поздравителното си слово ректорът на МУ – Варна проф. д-р Димитър Райков.
След официалното слово на ректора отличниците на Випуск 2026 Петина Совакян – специалност „Медицинска сестра“, и Велислава Кончовска – специалност „Акушерка“, заедно със заместник-директора на Филиал-Шумен и всички абсолвенти произнесоха сестринската клетва, вдъхновена от делото на Флорънс Найтингейл, считана за първия специалист по здравни грижи.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
ОТ МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРЕ ПО ГОЛЕМИ................... НЯМА!!!! СЛЕДВАТ ГИ УЧИТЕЛКИТЕ!!!!
ШУМ.БГ
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Анонимен
Сладурани да са живи и здрави
Анонимен
ПОПЪТЕН ВЯТЪР, И УСПЕХИ!!!!
Анонимен
красавици само
* Коментар транслитериран от системата0 4
Анонимен
Тези сестрички много нагло спират на блока до медицинския и така спират, че неможе да се излезе, а университета си има паркинг предви че са по 4 в кола няма да им е скъпо.
Преподавател
На добър час , страхотни момичета! Разчитатаме на ВАС!
Браво!
Анонимен
след време ше почнат и лекарки да излизат
Анонимен
Да са живи и здрави и да работят това което са учили!!!
И още - да не се женят за доктори!!!!