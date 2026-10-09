Президентът Доналд Тръмп се присъедини към някои от най-влиятелните лидери в технологичния сектор на САЩ по време на форум, който Белият дом определи като начало на "златна ера“ за американската наука.

Илон Мъск, съоснователят на Google Сергей Брин, изпълнителният директор на Nvidia Дженсън Хуанг, изпълнителният директор на AMD Лиза Су, изпълнителният директор на Microsoft Сатя Надела и основателят на Dell Майкъл Дел се събраха с Тръмп, редица представители на администрацията и изтъкнати учени за форума "Наука: Нова златна ера“ (Science: A New Golden Age Summit), проведен в Института за мир на САЩ.

"Живеем в епоха на американски постижения и технологични чудеса и с помощта на блестящите мъже и жени, присъстващи тук днес, ние винаги ще бъдем на върха“, заяви Тръмп.

Тръмп връчи Националния медал за наука на Мъск, Брин, Хуанг и Су. Той удостои с Националния медал за технологии и иновации Надела и Дел, съобщава NBC news.

Тръмп връчи на всеки от наградените медали и почетни грамоти, а по-късно покани някои от семействата им на сцената за снимки.

"Ще останете в историята като велики личности“, каза Тръмп на наградените.

"Администрацията на Тръмп е признателна за приноса на тези изключителни лидери в областта на науката и технологиите. Тези личности помагат да се гарантира, че Америка ще продължи да бъде световен лидер в иновациите", каза говорителят на Белия Дом Лиз Хюстън.

Церемонията се състоя броени часове след като вицепрезидентът Джей Ди Ванс обяви, че администрацията на Тръмп ще изключи "Майкрософт“, чийто главен изпълнителен директор беше почетен гост на събитието, както и няколко други компании, от програма, позволяваща на чуждестранни работници да кандидатстват за "зелена карта“.

Форумът, който продължи през целия ден и имаше за цел да популяризира американската научна дейност, надгради идеите от юлския доклад на Майкъл Крациос – ръководител на Службата за научно-технологична политика. Докладът очертаваше как администрацията на Тръмп възнамерява да стимулира научните открития и иновациите.

Златна ера за науката

"Това е златната ера“, заяви Тръмп, излизайки на сцената, за да открие следобедната част от тържеството. "За разнообразие, тук сме публика с изключително висок коефициент на интелигентност“, отбеляза той, предизвиквайки смях сред присъстващите.

Докладът "Науката: Нова златна ера“ (Science: A New Golden Age) и събитието в четвъртък имат за цел да се справят с проблема, който Белият дом определя като нарастваща научна бюрокрация и застой в иновациите. Крациос посочи като примери за това забавяне в научната сфера рязко нарастващите разходи за клинични изпитвания и намаляващия брой нови лекарства, одобрени за употреба от пациенти.

В доклада се посочва, че администрацията ще насочва финансирането директно към перспективни учени, вместо да го прекарва през утвърдени институции.

Събитието започна с поредица от съобщения за финансиране на нови научни инициативи. Сред тях е ангажиментът на водещи американски компании в сферата на изкуствения интелект (ИИ) да предоставят на федералните агенции ресурси на стойност около 2,4 милиарда долара – под формата на изчислителен капацитет за ИИ и научни инструменти – в подкрепа на работата по различни научни въпроси, определени от Белия дом като приоритетни.

Тези области включват квантови алгоритми, физически лаборатории, управлявани от изкуствен интелект, и повишаване на ефективността в ядреното инженерство.

Днес.бг