Джордж Ръсел направи най-добра обиколка в първата и единствена свободна тренировка на Формула 1 за Гран при на Сингапур, а Шарл Льоклер от Ферари и Ландо Норис от Макларън останаха зад британеца от Мерцедес в топ 3.

Льоклер бе първият пилот на пистата с време под минута и 39 секунди, но скоро след това състезателят на Ферари бе изместен от лидера в генералното класиране при пилотите Кими Антонели. Италианецът, който започва уикенда като абсолютен фаворит за титлата, постигна 1:33.830 минути с гумите хард.

Пилотите оставиха квалификационната симулация за последните десетина минути и първи на трасето бе Джордж Ръсел. Пилотът на Мерцедес, който ще започне неделното състезание от задната част на решетката заради сменена задвижваща система, подобри времето на съотборника си с четири десети само в първия сектор, а в края бе по-бърз с почти секунда при време 1:32.864 минути.

В края на сесията Ръсел подобри и това време с шест десети, за да завърши на първото място с 1:32.274 минути. Льоклер остана зад него с 0.198 секунди пасив, а Норис се класира трети за Макларън с 0.273 изоставане. Люис Хамилтън и Оскар Пиастри наредиха вторите автомобили на Ферари и Макларън на четвърто и пето място, а с тях се изчерпаха състезателите с гуми софт.

Победителят от Сепанг Макс Верстапен и Кими Антонели останаха шести и седми, но и двамата оставиха гумите софт за спринтовата квалификация днес.

Дир.бг