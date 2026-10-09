Президентът на Република Молдова Мая Санду заяви, че подкрепя обединението с Румъния и смята, че подобен сценарий би осигурил на страната ѝ по-високо ниво на сигурност. Това предава румънската агенция Медиафакс, цитирайки изказване на молдовския държавен глава, направено в кулоарите на Форума за сигурност на Молдова, който се проведе в Кишинев в четвъртък.

"Вярвам, че Молдова би имала по-голяма сигурност заедно с Румъния. Тази дискусия се води още от първия ден на независимостта", каза Санду, но побърза да допълни, че обединението е възможно само ако има воля от страна на мнозинството от населението, предава БТА.

"Това е фундаментален принцип. Според социологическите проучвания такова мнозинство към момента не съществува. Налице е обаче мнозинство, подкрепящо интеграцията в Европейския съюз и ние работим в тази посока", уточни тя.

По думите ѝ Румъния винаги е помагала на Република Молдова и има важни съвместни проекти в енергийния сектор и в други области.

"Румъния е на първо място по внос на стоки от Молдова и е основният ни икономически партньор. Затова всичко, което се случва в Румъния, оказва влияние и върху нас", подчерта тя.

В началото на годината президентът Мая Санду заяви, че би гласувала за обединение с Румъния, ако се организира референдум по този въпрос. Тя направи коментара в интервю за британските журналисти Рори Стюарт и Алистър Кембъл, водещи на най-големия подкаст във Великобритания. В края на април президентът на Румъния Никушор Дан заяви, че страната "е готова", в случай че гражданите на Република Молдова подкрепят проект за обединение. Проучване, направено през май от румънската социологическа агенция ИНСКОП показа, че почти 72 процента от румънците биха подкрепили обединение с Република Молдова. Румънските медии припомнят, че освен молдовско гражданство, Санду притежава и румънско.

Междувременно вчера румънският министър на отбраната Раду Мируца посети Република Молдова и се срещна с колегата си Анатолие Носатъй в Кишинев. В публикация на официалния си профил в социалната мрежа Фейсбук той съобщи, че са обсъдили конкретни въпроси, като обучението на военни, съвместните учения, модернизацията на Националната армия, както и обмен на информация и решения относно заплахите за регионалната сигурност - включително тези, свързани с въздушното пространство.

Дир.бг