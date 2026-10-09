Невъзмутимият поляк Хуберт Хуркач събра багажа на Новак Джокович от Мастърс турнира в Шанхай още в първия мач на сръбската легенда - 6:4, 6:3.

Шампионът на тази надпревара от 2023-а изигра голям мач, въпреки че допреди няколко дни бе под въпрос изобщо за участие заради здравословни проблеми. Той пропуска турнира в Пекин и до последно не бе ясно ще се възстанови ли за Шанхай.

Но го направи, за да прати зад борда Джокович, който пък е четирикратен носител на трофея от този Мастърс. Новак влезе в него след титлата си в Пекин миналата седмица, но напуска битките още на първото препятствие.

Срещата продължи 88 минути, като световният №34 нанесе ударите си в точните моменти. Хуркач спаси две точки за пробив при 1:1 в първия сет, после не изглеждаше да застрашава подаването на Джокович чак до 5:4, когато заигра смело и проби - 6:4 и първи сет на сметката на поляка.

Това разклати 11-ия в ранглистата и рекордьор по титли в Шлема, който демонстрира и нерви на корта, типично в негов стил.

Хуберт сервираше непоклатимо със 70% вкарано първо подаване и 82% точки спечелени, когато то влезеше. В добавка - 13 аса срещу само 2 на Новак.

Пробив при 2:1 донесе предимство на поляка във втория сет, а той бе затвърден бързо за 4:1, за да дойде нов удар на подаването на сърбина при 5:3. А с това - гейм, сет и мач за Хуркач.

Следващият съперник на победителя ще е Лоренцо Музети или китаецът И Джоу.

Загубата пък усложнява живота на Новак, що се отнася до класирането му за Финалите на ATP в Торино (от 15 ноември). Сърбинът е осми в списъка към момента и заема последната квота, след оттеглянето на Яник Синер. Но битката ще е голяма с Алекс де Минор, Рафаел Ходар и още преследвачи, по време на последния голям турнир преди Финалите - Мастърса в Париж.

Дир.бг