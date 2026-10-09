След повече от 20 години като професионалист, в които спечели 27 трофея на клубно и международно ниво, а също така вкара голове във впечатляващите 7 финала, Педро Елиесер Родригес Ледесма сложи край на кариерата си. Вече на 39, светкавичният нападател, станал известен просто като Педро, взе най-трудното за всеки един играч решение.

Педро бе част от набор "1987" на "Ла Масия" - заедно с Лионел Меси, Сеск Фабрегас и Жерард Пике.

Още като младок той получи вот на доверие от Пеп Гуардиола - първо в дубъла на Барселона, а после и в първия отбор. За представителния тим на каталунците изигра общо 321 мача между 2008-а и 2015-а, в които вкара 99 гола. С Барса буквално спечели всичко - Ла Лига (4 пъти), Копа дел Рей (3 пъти), Суперкупата на Испания (четири пъти), Шампионската лига (3 пъти), Суперкупата на УЕФА (три пъти) и Световното клубно първенство (2 пъти).

После отиде в Челси, където стана шампион на Англия, триумфира в Лига Европа, както и в Купата на Англия. След петте години в Лондон пое към Италия, където игра до последно - един сезон в Рома и още пет в градския съперник Лацио.

Има голове във впечатляващите седем финала - Световното клубно първенство (2:1 срещу Естудиантес през 2009-а), Суперкупата на УЕФА (1:0 срещу Шахтьор през 2009-а и 5:4 срещу Севиля през 2015-а), Суперкупата на Испания (2009-а срещу Атлетик Билбао) Шампионска лига (3:1 срещу Манчестър Юнайтед през 2011-а), Купата на краля (3:0 срещу Билбао през 2012-а) и Лига Европа (4:1 за Челси срещу Арсенал през 2019-а).

С националния отбор на Испания е световен (2010-а) и европейски шампион (2012-а), а в последната си година в професионалния футбол остана на косъм от трофей с Лацио, след като "орлите" загубиха с 0:1 финала от Милан.

Също така остава в историята като първият футболист, който вкарва е шест различни турнир в рамките на един сезон и след това ги печели.

Дир.бг