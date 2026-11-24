Пред Благомир Коцев има редица въпроси, касаещи казуса "Баба Алино" и друго незаконно строителство, но аз съм убеден, че отговорът на тези въпроси не трябва да става по такъв начин. Очаквам партиите, които имат членове в тази Общинска избирателна комисия, много ясно да заявят своите мотиви да отстраняването на Коцев от поста. Ние трябва да знаем тези мотиви. Ние трябва да чуем, като общество, мотивите на тези партии защо свалиха Благомир Коцев от кметския пост. Това заяви пред журналисти в кулоарите на Народното събрание премиерът Румен Радев във връзка с отстраняването на варненския градоначалник.

Министър-председателят подчерта, че "Прогресивна България" няма представители в ОИК-Варна и добави, че подобни проблеми има в много български общини, но предсрочното сваляне на кметове чрез избирателни комисии означава подмяна на вота на българските граждани.

"Не одобрявам. Да, той дължи отговор на много въпроси, но аз не одобрявам начина, по който се подменя вотът на гражданите", добави Румен Радев.

Снощи Общинската избирателна комисия (ОИК) прекрати предсрочно пълномощията на кмета на Варна и анулира удостоверението му за избор.

Решението е взето с предварително изпълнение на заседание на комисията, на което са присъствали 26 от общо 27 членове. Причината са два сигнала, подадени до ОИК през миналата година, свързани с отпуска, който Коцев е ползвал след ареста си на 8 юли.

По-рано Благомир Коцев коментира, че във Варна бе извършен преврат от бизнесмена Даниел Славов-Дънката, а самият той е получил заплахи.

Варненският кмет беше категоричен, че ще обжалва решението на Общинската избирателна комисия, но ще сезира и прокуратурата за всичко, "което знам, което съм казвал и което все още не съм казвал - и това е именно, че съм имал лични заплахи".

По думите му отстраняването му е плод на желания да се владее цялата община, включително и кметството, както е правено десетилетия назад.

Дир.бг