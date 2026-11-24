Прилича на зелена шишарка, разрязана наполовина напомня на кремообразен десерт, а вкусът му съчетава нюанси на няколко добре познати плода. Черимоята (Annona cherimola) е една от любопитните екзотични храни, които намират място на българския пазар именно през студените месеци. Наричана още крем-ябълка, тя произхожда от Андите в Южна Америка и е позната със своята нежна, сладка месеста част.

Черимоята принадлежи към семейство Annonaceae. За нейна родина се смятат високопланинските райони на днешно Перу и Еквадор, както и части от Колумбия. Днес се отглежда и в други субтропични райони, включително Испания, която е сред важните европейски производители.

Сезонът ѝ обикновено продължава от септември до февруари, което обяснява определението „зимен плод“. Тя обаче не е плод, който расте единствено през зимата – сезонът на беритба зависи от климатичните условия и географския район.

Вкус, който напомня на цяла плодова салата

Най-отличителната характеристика на черимоята е нейната консистенция. Бялата месеста част е мека, сочна и почти маслена, наподобяваща крем или добре узрял пудинг. Вкусовият профил съчетава сладост и аромати, които различни дегустатори сравняват с банан, ананас, папая и маракуя. Срещат се и асоциации с ягода.

Плодът има сърцевидна или овална форма, зелена кора с характерни релефни очертания и няколко тъмни семена във вътрешността. Той е климактеричен – продължава да узрява и след откъсването си. Узрялата черимоя леко поддава при натиск, а месестата част става особено нежна.

Какво съдържа и защо привлича научния интерес?

Според публикувани хранителни данни в 100 грама черимоя се съдържат приблизително 63 килокалории, 13,6 грама въглехидрати, 1,5 грама белтъчини и едва 0,2 грама мазнини. Плодът осигурява витамин С, витамини от група В и минерали, сред които калий, магнезий, калций и фосфор.

Научният интерес към растението обаче не се ограничава до хранителната му стойност. Изследванията установяват наличието на полифеноли, терпени и ацетогенини – биоактивни съединения, които се проучват заради различни биологични ефекти.

Сред тях са и потенциални антимикробни свойства. Изследване, публикувано в списание Natural Product Research през 2006 г., включва екстракти от осем растения от семейство Annonaceae, сред които и черимоя. Част от изследваните екстракти показват антибактериална активност срещу лабораторно тествани микроорганизми. Това обаче не означава, че консумацията на плода лекува бактериални инфекции или може да замести антибиотично лечение.

Внимание със семената

Черимоята се консумира най-лесно, като се разреже на две и меката вътрешност се изяде с лъжичка. Тъмните семена трябва да се отстранят и да не се поглъщат или дъвчат. Те съдържат биологично активни и токсични съединения, които не са предназначени за хранителна употреба.

Заради нежната си текстура плодът е подходящ за смутита, плодови салати, сладолед и кремове. Месестата част потъмнява при контакт с въздуха, затова добавянето на малко лимонов сок помага да се запази светлият ѝ цвят.

Черимоята е необичайно съчетание от десертна сладост, хранителни вещества и интересна ботаническа история. А появата ѝ на българските щандове дава възможност един малко познат южноамерикански плод да бъде опитан и у нас.

БГНЕС/Дарик