Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп наложи широкообхватни санкции срещу Международния наказателен съд (МНС) като част от кампанията си за разформироването на институцията, която според САЩ се е политизирала и по нелегален и несправедлив начин се опитва да преследва американци и израелци по обвинения във военни престъпления, предаде Асошиейтед Прес.

Държавният секретар Марко Рубио обяви санкциите днес, след като Нобеловата награда за мир бе връчена на южноафриканската юристка Нави Пилай, която е ръководила разследвания за потенциални обвинения от страна на МНС срещу американски войски в Ирак и Афганистан. Решението за санкциите обаче е било взето дълго време преди обявяването на лауреата на Нобеловата награда.

"Ще забраним транзакциите с този нелегитимен съд, като по този начин ще прекъснем достъпа им до ресурси и ще парализираме способността им да действат срещу нас", заяви Рубио във видеоклип, публикуван в социалните мрежи. "САЩ и американският народ не подлежат на юрисдикцията на този фалшив МНС", добави той.

Санкциите предвиждат блокиране на всички активи, които МНС като институция евентуално притежава в юрисдикциите на САЩ, и определят шестмесечен срок, в рамките на който американските компании и физически лица, които поддържат бизнес отношения със съда, трябва да прекратят тези отношения, информира БТА.

Рубио заяви, че както републиканците, така и демократите изразяват силни резерви по отношение на съда, който е учреден, за да преследва военни престъпления и престъпления срещу човечеството, които иначе не биха били преследвани. Той обаче подчерта, че единствено Тръмп е решил да предприеме нещо срещу съда.

"И двете партии са в съгласие по този въпрос, но само президентът Тръмп има решимостта да предприеме действията, необходими за слагане на край на заплахата веднъж завинаги", каза Рубио. "Или МНС ще прекрати заплахите си, или ние ще сложим край на МНС", добави той.

Рубио каза още, че очаква съюзниците на САЩ да се присъединят към мерките срещу МНС. Това включва редица страни от НАТО в Европа, както и Япония.

"Очакваме нашите съюзници, много от които членуват в МНС и разчитат на американски военнослужещи за отбраната си, да обуздаят този непокорен съд", заяви той. "Ако те не направят това, САЩ ще продължат кампанията си за разформироване МНС парче по парче, докато американците вече не са заплашени", добави Рубио.

Международният наказателен съд (МНС) категорично отхвърли санкциите, наложени срещу него от правителството на САЩ и призова членовете си да гарантират, че ще може да продължи да функционира, предаде Ройтерс.

"Това е опит да бъде възпрепятстван ходът на правосъдието и да бъде попречено на съда да прави това, за което е създаден. Това представлява атака срещу върховенството на закона и срещу самите основи на международния правов ред", се казва в изявление на съда. МНС каза още, че ще продължи "пълноценно да изпълнява мандата си", който е да преследва лица за военни престъпления, престъпления срещу човечеството, геноцид и престъпна агресия, когато страните, които членуват в институцията не желаят и не могат да правят това.

Той обаче добави, че няма да може да прави това сам и призова членовете си да гарантират, че ще разполага с необходимите средства за функционирането си. "Съдът не може да функционира самостоятелно. Съдбата му сега е в ръцете и на страните, които го създадоха", заяви МНС. "Става дума не само за защитата на една институция, а за запазването на международния ред, основан на върховенството на закона. Историята ще даде своята оценка на този момент", добави съдът.

Европейската комисия реагира и застана на страната на МНС

Има срок от шест месеца до влизането в сила на обявените днес намерения на САЩ да наложат санкции срещу Международния наказателен съд (МНС) и това дава пространство за диалог, се посочва в изявление на Европейската комисия.

ЕС винаги е подкрепял МНС и дълбоко съжалява за намерението на САЩ, се допълва в изявлението. ЕС ще работи в тясно сътрудничество с МНС, за да може съдът да работи ефективно. Оставаме решени да работим с останалите 125 страни по Римския статут, за да запазим независимостта на МНС и той да продължи да изпълнява решаващата си мисия, се посочва в текста.

ЕС е готов да предприеме необходимите мерки, за да може МНС да работи по разследванията и предявяването на обвинения за военни престъпления и за престъпления срещу човечеството, както и в защитата на интересите на организациите от ЕС в рамките на единния европейски пазар, завършва изявлението.

Правителството на Нидерландия, където е седалището на МНС, също заяви, че вижда възможност за диалог със САЩ относно санкциите.

Дир.бг