Маскирани въоръжени лица влязоха в суперармаркет в колумбийския град Картахена и взеха 25 души за заложници, съобщи местната полиция, цитирана от агенциите.

Президентът Абелардо де ла Есприеля заяви, че извършителите са "обикновени престъпници", които са се укрили в супермаркета след неуспешен опит да оберат инкасо автомобил.

"Бяха отвлечени 30 души, петима от които вече бяха освободени. Те са възрастни жени", добави Де ла Есприеля от град Вилявисенсио, цитиран от Ройтерс. Той посети града след бомбена атака, извършена в него през нощта.

"Задействан е целият ресурс на силите за сигурност, на място са разположени включително и специални части", увери президентът.

Националната полиция съобщи, че действията на институциите са координирани, като основната цел е кризата да бъде разрешена безопасно и да бъде защитен животът на всички заложници.

Представители на общинската администрация на Картахена също участват в координацията с националните власти. От ръководството на търговската верига Éxito разпространиха официална позиция във връзка със заложническата криза.

"Защитата на живота и неприкосновеността на хората е наш приоритет", заявиха от компанията, като уточниха, че следват указанията на компетентните органи.

Разпространени в социалните мрежи кадри показват десетки хора, които бягат от супермаркета Éxito, разположен в търговски център в квартал "Кастеляна" в Картахена.

Местни медии излъчиха и кадри на снайперисти, разположени върху близки сгради.

Заради заложническата криза международното летище "Рафаел Нунес" в Картахена временно преустанови кацанията на самолети. Ограничението е продължило около 45 минути, след което кацанията са били възобновени, съобщава Ройтерс.

Картахена е една от основните туристически дестинации в Колумбия. Разположеният на карибското крайбрежие град с около един милион жители е известен със своята добре запазена колониална архитектура и масивните си каменни крепостни стени, изградени за защита от пиратски нападения.

Дир.бг