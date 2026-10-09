Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви историческа новина за сключена сделка с Путин, но не за войната, а за общ руско-американски бизнес - в случая за доставка на 4,8 милиона тона дизелово гориво на фона на блокажа в Ормузкия проток.

В платформата си "Трут соушъл" американският президент обяви, че е разговарял с руския държавен глава Владимир Путин и е постигнал споразумение за доставката на руско дизелово гориво за американския и световния пазар.

"Току-що приключих изключително успешен разговор с президента на Русия Владимир Путин, в която беше постигнато съгласие, че Русия незабавно ще достави над 300 000 тона дизелово гориво на американския и световния пазар, още 500 000 тона през месец ноември и 1 000 000 тона веднага след това", обяви Тръмп.

Освен това, спрямо състоянието на руските нефтени рафинерии, Русия ще предостави в кратък период от време 3 милиона дизелово гориво, допълва още американският президент.

"Благодарение на нашия пълен контрол над Ормузкия проток и тази страхотна новина за руските енергийни ресурси, цените на дизела за американците и всъщност по света ще паднат до рекордно ниски нива, и то бързо", написа Тръмп.

"По-ниските цени за американците, особено за нашите велики фермери, животновъди и шофьори на камиони, са моят най-голям приоритет. Това е много важна новина. Освен това трябва да се разбере, че Иран няма да има ядрено оръжие!", завършва изявлението си в социалната мрежа американският президент.

Новината идва на фона на предстоящи преговори с Украйна за край на войната, след като украинският преговорен екип е вече на място в Маями, предвождан от Кирило Буданов, шефът на канцеларията на президента Володимир Зеленски.

Специалният представител на руския президент Владимир Путин и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев приветства сътрудничеството между Русия и САЩ в сферата на дизеловото гориво и енергетиката в публикация в социалната мрежа "Екс", малко след телефонния разговор между Путин и американския президент Доналд Тръмп, съобщиха Ройтерс и ТАСС.

"Сътрудничеството между Русия и САЩ в сферата на дизеловото гориво и енергетиката ще бъде от полза за света", написа Дмитриев, цитиран от БТА.

Още във вторник Тръмп анонсира, че е планирал телефонен разговор с Путин, за да обсъди случая на чума в сибирски изследователски институт.

Дир.бг