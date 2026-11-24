"Продължаваме промяната" организира мирен протест в столицата в защита на кмета на Варна Благомир Коцев. Това става ясно от съобщение, публикувано в официалната Facebook страница на партията.

Демонстрацията е насрочена за 25 ноември от 18:00 часа пред сграда на ул. "Георги С. Раковски" 103 в София, посочена от организаторите като централа на икономическата група ТИМ.

От политическата сила определят случващото се около кмета на морската столица като опит за отстраняването му чрез институционален и политически натиск.

"Този млад кмет на Варна не се пречупи! Не се наведе! Не се огъна! Дори в ареста! И сега чрез политическите си марионетки се опитват да го отстранят през задния вход. Да използват ареста му като претекст, за да си назначат удобен кмет, който да им слугува! Е, няма да стане така!", заявяват от ПП.

В позицията се отправят и обвинения за дългогодишно задкулисно влияние върху управлението и ресурсите на града, като се засягат и конкретни емблематични зони в морската столица.

"Какво си мислят? Че могат просто да посегнат на Варна, да подменят волята на свободните варненци и всичко ще мине тихомълком? Че ще си разпределят общинските пари, ще си прокарват строителните проекти и никой няма да им потърси сметка? Не са познали! Да разберат, че има обществена цена да посягаш на свободата! Че има цена да се опитваш да откраднеш гласа на гражданите! Че България не е тяхна частна собственост! Алея Първа е на варненци! Няма да позволим да я превърнете в поредния комплекс от мутренски хотели! Няма да позволим общинският бюджет на Варна да бъде касичка за нечии частни интереси!", пишат още от формацията.

От партията подчертават, че казусът надхвърля рамките на местната власт във Варна и призовават гражданите към обща реакция в София.

"Варна е горд град! Варна не се продава! И както Благо не се огъна дори в ареста, така и свободните варненци няма да се огънат! И запомнете - когато посегнете на свободата на Варна, срещу вас ще застанат свободните хора от цяла България! Долу мръсните ръце на мафията от нашата красива морска столица!", пишат на финала на публикацията си от "Продължаваме промяната".

Междувременно председателят на ПП Асен Василев определи решението на Общинската избирателна комисия във Варна да прекрати правомощията на кмета на града Благомир Коцев като "безпрецедентно". Пред журналисти преди началото на заседанието на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание той съобщи, че ПП ще организира протест не само в София, но и във Варна.

"Чухме много гръмки думи как борбата с олигархията била приключила. От това, което виждаме, двама местни мафиоти, които са нещастни от това, че не им се случват проектите, могат да отстранят кмета на Варна", посочи още Василев и допълни, че "това са Дънката и ТИМ". "Абсолютно смятам, че те стоят зад това отстраняване", посочи той.

Според Василев цялата ОИК е "овладяна от тях". Лидерът на ПП коментира още, че моментът, в който идва решението на ОИК, не е случаен.

"Това е опит да се прокара през задната врата, служебно да се избере от Общинския съвет, който е контролиран от същите икономически интереси, където между другото играе, за съжаление, групата на ГЕРБ и на "Възраждане", заедно с тези хора, да се избере служебен кмет, който да им прокара интересите, които Благомир Коцев отказва вече трета година да прокара", коментира още Василев, цитиран от БТА.

Лидерът на ПП посочи, че един от членовете на ОИК, гласували за отстраняването на кмета на Варна, е излъчен от ПП през 2023 г. Василев заяви, че от партията са се опитали да го оттеглят, но отговорът на Централната избирателна комисия е бил, че за това е необходимо писменото съгласие на самия представител.

Ден по-рано Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна прекрати предсрочно пълномощията на Благомир Коцев и анулира удостоверението му за избор.

Решението е взето с предварително изпълнение на заседание на комисията, на което са присъствали 26 от общо 27 членове. В подкрепа на решението са гласували 20 души.

Причината за решението са два сигнала, подадени до ОИК през миналата година, свързани с отпуска, който Коцев е ползвал след ареста си на 8 юли.

Сигналите са разгледани във връзка с разпоредбите на чл. 42, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, който урежда случаите на предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет.

Дир.бг