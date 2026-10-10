Великобритания остава ангажирана с подкрепата за Украйна и ще продължи да оказва натиск върху Русия чрез санкции, заяви говорител на британското правителство, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви сделка за доставка на руско дизелово гориво за САЩ и световния пазар, предаде Ройтерс.

"Позицията на Великобритания е пределно ясна. Ще продължим да работим в тясно сътрудничество с международните партньори, за да гарантираме, че Украйна разполага с необходимата военна и финансова подкрепа, за да се защитава", заяви говорителят на кабинета.

"Също така ще поддържаме натиска върху Русия чрез най-строгия режим на санкции, налаган някога от Великобритания", добави той, предаде БТА.

Междувременно Париж осъди "варварските нападения" на Москва срещу цивилни в Украйна през последните дни, както и ударите по украинската инфраструктура.

"Франция осъжда по най-категоричен начин ударите на Русия срещу украински цивилни и инфраструктура през последните няколко дни", и по-специално "варварските нападения срещу жилищна сграда в Прилуки и два автобуса в Краматорск" в сряда и четвъртък, при които загинаха общо над 50 души, се посочва в съобщение на френското Външно министерство, цитирано от Франс прес.

Париж също потвърди ангажимента си "да бъде до Украйна, подкрепяйки съпротивата ѝ срещу руската агресия и гарантирайки, че тя ще разполага с необходимите гаранции за сигурност, когато настъпи мирът".

Дир.бг