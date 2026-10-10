Отборът на „Шумен“ записа загуба при гостуването си на „Пирин“ в Гоце Делчев в мач от 3 кръг на а група по хандбал. В „Неврокоп Арена“ домакините спечелиха с 31:21.

„Пирин“ стигна до победата през второто полувреме. Повратният момент в мача бе след 50-тата минута, когато при 17:13 шуменският отбор остана с четири полеви играчи, след като последователно наказания от две минути получиха Росен Колев и Андрей Жечев.

Първото полувреме на срещата бе равностойно. „Пирин“ успя да направи разлика от 4 гола, но тя бързо бе наваксана от шуменските играчи, като голяма заслуга за това имаше вратарят Хасан Хасанов. Хандбалистите на „Шумен“ обаче нямаха ден в нападение и направиха много пропуски.

Въпреки това на полувремето „Пирин“ водеше само с два гола – 12:10.

Домакините имаха преднина от два, три гола в началото на втората част. След това „Пирин“ стигна отново до 4 гола аванс, като до този момент това беше най-голямата разлика в резултата. Шуменци заиграха по-агресивно в защита, което доведе до наказания. Росен Колев получи две минути извън терена, а секунди след това реферите наказах и Жечев. Домакините се възползваха максимално от ситуацията и резултатът стана 24:15.

Последваха още две минутни наказания за шуменци, а при една от атаките на отбора Енгинджан Сали влезе в разпра с играчи и съдии и получи червен картон.

Липсата му още отслаби играта на „Шумен“ и за играчите на „Пирин“ оставаше да оформят крайния резултат, което стана с десет гола разлика.

В следващия кръг „Шумен“ отново играе навън. Отборът се изправя срещу „левски“ в Българене.

ШУМ.БГ