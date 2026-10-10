Макс Верстапен спечели своята първа победа в спринт от началото на сезона във Формула 1, след като триумфира в мократа къса надпревара в Сингапур, която беше изпълнена с инциденти.

За нидерландеца това е първи успех изобщо на „Марина Бей“ и втори пореден за него след победата му в Гран При на Бахрейн в Малайзия миналата седмица. Зад четирикратния шампион втори и трети завършиха съотборниците във Ферари Люис Хамилтън и Шарл Леклер.

Четвърти финишира лидерът в шампионата Андреа Кими Антонели, който се възползва от множеството инциденти, за да прогресира с три места спрямо седмата си позиция на старта. В зоната на точките влязоха още Лиам Лоусън, Нико Хюлкенберг и Ландо Норис, който обаче е много вероятно да бъде наказан за предизвикването на инцидент със съотборника му Оскар Пиастри в последната обиколка.

В генералното класиране Антонели увеличи преднината си пред своя съотборник в Мерцедес Джордж Ръсел, който отпадна от първото място в края на първата обиколка, когато се завъртя на изхода от последния завой. Двамата пилоти на Сребърните стрели са разделяни от 89 точки, а на 104 зад Антонели е и Хамилтън.

При конструкторите Мерцедес остава начело, като с 561 точки Сребърните стрели водят със 143 пред Ферари. На третото място се намира Макларън с 317 пункта и преднина от само 11 пред Ред Бул.

Уикендът за Гран При на Сингапур, 17-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще продължи в 16:30 часа българско време с квалификацията за утрешното състезание на „Марина Бей“.

Стартът беше забавен с половин час заради пороен дъжд, който удари пистата малко преди оригиналния начален час, а спринтът започна със старт от място след две загряващи обиколки зад колата за сигурност.

Абсолютно всички пилоти избраха гумите интермедия за старта на спринта. Заради допълнителната загряваща обиколка състезателната дистанция беше скъсена от 21 на 20 тура.

Спортал.бг