Двама души загинаха при челна катастрофа на главния път между Бургас и Айтос, съобщиха БНТ и Айтоска младежка телевизия.

Сигнал за инцидента, който е станал при разклона за село Съдиево, е подаден около 15.45 часа.

На място са изпратени екипи на полицията и три линейки на Спешна помощ и пожарен автомобил.

Ударът е бил между два леки автомобила "Фолксваген". След сблъсъка единият от тях е излетял от платното в канавката.

Двама души са загинали на място. По неофициални данни това са двамата водачи - 42-годишен мъж от Айтос и 30-годишна жена от бургаския квартал "Долно Езерово.

Към момента няма информация за пострадали.

Движението по пътя Бургас-Айтос е спряно.

Трафикът се осъществява по обходен маршрут по общинския път между двете села.

Извършва се оглед и се изясняват причините за тежката катастрофа.

Двама души са загинали при пътни инциденти у нас през изминалото денонощие, съобщиха от МВР. На територията на страната са станали общо 26 катастрофи, при които 38 души са ранени.

В София са регистрирани четири тежки произшествия, няма загинали. Леките ПТП са 29, ранени са петима души.

Информацията на МВР сочи още, че от началото на месеца в България 19 души са загинали при пътни инциденти, ранени са 252-ма. Общият брой регистрирани пътнотранспортни произшествия е 199.

Вечерта на 8 октомври челен сблъсък на пътя между Плевен и село Ясен отне живота на четирима млади хора на възраст между 18 и 21 години. Трима от загиналите са от Плевен, а починалото момиче е от Благоевград. Жертвите от "Опела"-а са били студенти в Медицинския университет в Плевен.

Дир.бг