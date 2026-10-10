„Шумен“ стартира със загуба в Националната баскетболна лига (НБЛ). В първи си мач за сезона отборът загуби при гостуването си в Перник от „Миньор“ със 101:123.

Така отборът на „Шумен“ продължи негативната си серия при визитите си в Перник и досега в рамите на НБЛ няма победа срещу „Миньор“ в зала „Борис Гюдеров“.

Домакините направиха разликата в резултата двуцифрена още в първата четвърт, завършила при 38:16. Играчите на „Шумен“ наваксаха част от изоставането си през вторите десет минути, но на полувремето „Миньор“ имаше комфортна преднина от 13 точки – 59:46.

През второто полувреме „Миньор“ увеличи аванса си и взе победата.

Майк Адеунми бе най-добър за „Шумен“ с 26 точки. Дилън Коусуел го последва с 21 и 8 борби. Зоуди Джаксън завърши с 15 точки.

Георги Боянов поведе колоната на реализаторите за Миньор 2015 с 30 точки и 8 борби. Джеремайн Хед се отчете с 21 и 8 асистенции. Алекс Уандие вкара 20 точки.

В следващия втори кръг от НБЛ „Шумен“ е домакин на „Ботев“ Враца. Помпрограма двубоят е на 17 октомври от 18,00 часа в зала „Арена Шумен“.

ШУМ.БГ