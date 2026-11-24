Сенегал официално е шампион на Африка, както подобава и заради това, че отборът спечели титлата на терена.

Спортният арбитражен съд в Лозана (КАС) днес уважи обжалването на федерацията в Дакар и възстанови името на страната като първенец на континента.

Така бе отменено решението на Африканската конфедерация, подкрепена от ФИФА, което отне титлата на Сенегал и я връчи административно на Мароко.

Скандалният финал на 18 януари завърши с победа на Лъвовете от Теранга срещу домакините на турнира с 1:0 с продължения, след като сенегалците напуснаха демонстративно терена в края на редовното време.

Тогава бе отсъдена изключително спорна дузпа за Мароко, а съперникът просто си излезе. След 17-минутна пауза двубоят бе подновен, дузпата - пропусната, а при 0:0 дойдоха продължения. Там Сенегал вкара гол и победи.

КАС днес постанови, че решението на съдията да поднови мача въпреки дългото прекъсване е достатъчно основание резултатът в него да е валиден.

Освен това на терена са останали играчи (капитанът Садио Мане например) от тима, което означава, че не е покрит критерий за "напускане на мача преди неговия край".

И така - 11 месеца след финала на игрището, Сенегал официално отново е шампион на Африка.

А купата така или иначе си е в Дакар, в офисите на федерацията, която отказа да я предаде не Африканската конфедерация след решението да бъде отнета от отбора.

Дир.бг