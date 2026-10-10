През втората половина на нощта над повечето централни и източни райони ще бъде предимно ясно. Над Западна България ще има разкъсана, по-често значителна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. В сутрешните часове в източните райони и по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 12° и 17°, за София – около 12°.

През деня още от сутринта облачността над Западна България ще се увеличи и главно около и след обяд ще има валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Вечерта от запад ще започне да преминава студен атмосферен фронт. Ще духа до умерен, в източните райони и временно силен вятър от юг-югоизток, а в следобедните часове вятърът в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Все още ще бъде топло с температури около 15 ч. в централните и източните райони между 25° и 30°, в западните - между 20° и 24°, за София - около 21°.

Над планините в Западна България облачността ще е значителна с валежи от дъжд, на места временно интензивни и с гръмотевици. Над масивите от източната половина от страната ще бъде с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа умерен, на места по северните склонове и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра – около 11°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 25°. Температурата на морската вода е около 20°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

НИМХ