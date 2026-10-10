Мисля, че е време Украйна да има нов президент. Предлагам да получат нов лидер, който може да сключи сделка. По някаква причина Зеленски никога не го прави. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред журналисти в Белия дом, като отправи остри критики към Володимир Зеленски и настоя Киев да прекрати ударите по руските петролни рафинерии, цитиран от световните агенции.

"По-добре наистина да спре, по дяволите", ядосано добави Тръмп, според когото украинските удари по руски рафинерии само влошават световния проблем с недостиг на дизел. "Казахме: "Можете да правите каквото искате с Русия, не удряйте рафинериите, защото това е световен проблем. Той има интерес да ги спре", заяви Тръмп, визирайки Зеленски.

Тези изявления идват ден след като президентът на САЩ разговаря по телефона с руския си колега Владимир Путин, след което обяви сделка за големи доставки на руски дизел в САЩ и на световните пазари.

По думите на Доналд Тръмп войната между Русия и Украйна е можело да бъде избегната.

"Ако през 2022 г. бях президент, никога нямаше да има тази война. Тази война никога нямаше да започне. Нямаше никаква причина да започва тази война между Украйна и Русия. Тя започна заради некомпетентност. Зеленски, ти загуби 30% от страната си, а общо над един милион души от двете страни бяха засегнати, като над 2 милиона души загинаха. Това е война, която никога не трябваше да започва", каза още американският държавен глава.

Снощи Володимир Зеленски разкритикува споразумението между САЩ и Русия, позволяващо на Москва да доставя дизелово гориво за САЩ, определяйки го като "инвестиция във война, която трябва да бъде прекратена". Той нарече сделката за дизела "слабо решение на силен партньор".

Украинският президент също така обвини Москва, че приема сделката, което означава, че могат да продължат да се бият и да продължават да хвърлят бомби върху украински градове.

Днес върховният представител на ЕС по външните работи Кая Калас повтори критиките на Зеленски, като заяви, че спирането на санкциите "осигурява на Москва повече приходи за водене на война".

"Сега не е моментът да се облекчава натискът върху Русия и Европа няма да го направи", категорична бе Калас.

Дир.бг