Плащанията с банкови карти за първи път са станали по-често използвания начин за разплащане в търговските обекти в еврозоната, изпреварвайки плащанията в брой. През 2026 г. картите представляват 45% от всички трансакции в магазини, ресторанти и бензиностанции, докато делът на кешовите плащания е 44%. Това показват резултатите от проучване на Европейската централна банка (ЕЦБ), цитирано от Франс прес.

Промяната е значителна спрямо предишното изследване от 2024 г., когато парите в брой все още имаха отчетливо предимство - 52% от трансакциите срещу 39% за банковите карти.

България обаче остава сред страните от еврозоната, в които потребителите най-често разчитат на кеша. У нас плащанията в брой представляват 51% от всички трансакции в търговските обекти, докато картовите разплащания са 37%. Мобилните плащания чрез телефон, смартчасовник или друго дигитално устройство заемат 10% от общия брой трансакции - малко над средното за еврозоната от 9%, уточнява БТА.

По дял на кешовите плащания България е на второ място сред изследваните държави, като пред нея е единствено Словения с 58%. В Нидерландия използването на пари в брой е най-ограничено - едва 18% от трансакциите. Във Франция делът е 36%, а в Германия достига 51%, което показва, че кешът продължава да има силни позиции и в най-голямата европейска икономика.

Въпреки нарастващата употреба на карти, в 7 от общо 21 държави, включени в проучването, стойността на плащанията в брой все още надхвърля тази на картовите трансакции.

Мобилните разплащания също постепенно набират популярност. Делът им в еврозоната се е увеличил до 9% през 2026 г. спрямо 6% при предишното проучване. Повече от половината анкетирани - 54%, заявяват, че предпочитат да плащат с карта или мобилно устройство, докато 22% предпочитат парите в брой.

Изследването е проведено сред близо 44 000 души в 20 държави от еврозоната в периода от есента на 2025 г. до пролетта на 2026 г. То отчита не само промяната в потребителските навици, но и опасенията, свързани със сигурността на дигиталните разплащания. 5% от участниците посочват, че през последните 12 месеца са загубили пари вследствие на измама.

Независимо от дигитализацията потребителите държат да запазят възможността сами да избират как да плащат. За 82% от анкетираните е важно да могат да използват дигитални средства, но за 62% също толкова важно е да имат достъп до плащания в брой. "Това, което наистина има значение за европейците, е да могат да избират", подчерта членът на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Пиеро Чиполоне.

На този фон ЕЦБ продължава подготовката за въвеждането на цифровото евро - електронна форма на единната валута, която трябва да допълва, а не да заменя банкнотите и монетите. Институцията уверява, че ще запази достъпа до плащанията в брой.

Според Чиполоне цифровото евро ще създаде общи правила за електронните разплащания в еврозоната, включително за приемането му в търговските обекти. Очаква се то да подпомогне и развитието на европейски частни платежни решения.

Сред тях е системата "Веро" (Wero), която постепенно разширява присъствието си в Европа и се разглежда като алтернатива на американските платежни платформи "Виза", "Мастъркард" и "ПейПал". Целта на европейските инициативи е да се засили автономността на платежната инфраструктура на ЕС и да се намали зависимостта от международните оператори.

Дир.бг