С куп медали се завърнаха шуменските състезатели по карате от 13 турнир Romanian Open 2026-Bucharest Challenge cup.

Силната международна надпревара е за деца, кадети и кадетки, юноши и девойки, мъже и жени и събра в зала „Аполо“ в румънската столица над 400 участници.

15 медала от турнира спечелиха състезателите на СК “Киокушин” – Шумен. 3 от отличията са златни, 7 - сребърни и 5 - бронзови.

Шампиони станаха Атанас Симеонов при момчета на 12-13 години в категория +65 кг, Алтан Еюб при кадети в категория + 75 кг, Ивайло Иванов при юноши в категория + 75 кг.

Сребърни медалисти са Преслава Вичева при момичета 10-11 години в категория + 45 кг, Божидар Жечев при момчета 10-11 години до 50 кг, Никол Стоева при момичета 12-13 години в категория + 65 кг, Камен Вичев до 50 кг и Атила Атъф до 55 кг при момчета 12-13 години, Ефе Велиев при момчета 14-15 години до 60 кг и Иванина Иванова при девойки до 60 кг.

Бронзови медали заслужиха Калоян Иванов при момчета до 10 години до 30 кг, Виктория Стоянова при момичета 10-11 г. до 30 кг, Атеш Фикрет и Дорук Махмудов – двамата при момчета 10-11 години в категория до 50 кг, Петър Ганчев при момчета 12-13 г. до 60 кг.

Пет медала – 1 златен, 1 сребърен и 3 бронзови в Румъния взеха каратистите на другия шуменски клуб СКК "Киокушин-Шумен".

При мъжете в кат. над 85 кг. Виктор Колев завоюва първото място. В битката за златото Виктор Колев се изправи срещу българския състезател Жулиен Габровски , когото победи безапелационно с Ипон преди изтичането на редовното време.

Сребърен медал взе Александър Колев в кат. До 75 кг при състезатели 14-15 г. С бронзови отличия са Борис Огнянов в кат. до 35 кг при момчета до 10 г., Боян Алтунян в кат. до 55 кг, Анил Ахмед в кат. до 45 кг и двамата във възрастова група 13-14 г.

ШУМ.БГ