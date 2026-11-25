Протести в подкрепа на кмета Благомир Коцев и организирани от "Продължаваме промяната" се провеждат във Варна и в София. Акцията под наслов "Долу ръцете от демокрацията" беше провокирана от решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна за отстраняването на Коцев от кметския пост.

Граждани се събраха в центъра на София на протест в подкрепа на отстранения кмет на Варна Благомир Коцев. В района има засилено полицейско присъствие, предаде БТА.

Събралите се блокираха движението по улица "Георги С. Раковски" между бул. "Княз Ал. Дондуков" и ул. "Искар". Протестът е съгласуван със Столична община, а организатори са "Продължаваме промяната".

Пред протестиращите Велислав Величков от "Продължаваме промяната" (ПП) каза, че Коцев ще се кандидатира отново за кмет на Варна на предстоящите местни избори.

Законите трябва да се спазват и да важат за всички, каза съпредседателят на "Да, България" и депутат Божидар Божанов. Той допълни, че "не може местни бизнесмени, мутри и олигарси" да си присвояват цели градове. Предстоят местни избори, на които хората трябва да си дадат сметка за кого гласуват - дали за местни интереси - за хора, които ще си нагласят терени и сгради, в ущърб на обществения интерес, или ще гласуват за това всичко да е прозрачно и справедливо, заяви той.

Очакваме съдът да се произнесе и призоваваме Общинската избирателна комисия (ОИК) да спре да изпълнява чужди заповеди, видимо в този случай има такива, каза още Божанов. Според депутата е ясно, че решенията не са взети по собствена воля от членовете на ОИК. Това е била подготвена акция, така че прокуратурата ако не се е сезирала вече, трябва да го направи, добави той.

Настояваме съдът да отмени решението на ОИК, Благомир Коцев да се върне като кмет на Варна и ако трябва да има нов кмет, това да го решат гражданите, а не слуги на мафията, заяви лидерът на ПП Асен Василев. Силно се надявам да има независими съдии, добави той. "Пробваха се преди една година да овладеят държавата - не се получи. Сега се пробва ново правителство, с подобни методи, пак да овладеят държавата - пак няма да се получи", заяви той. Депутатът подчерта, че дали Благомир Коцев отново ще стане кмет зависи от варненци, а политическата сила застава зад него.

Граждани се събраха в подкрепа на кмета на морската столица и пред сградата на Община Варна, съобщи Дир.бг.

Демонстрацията започна в 18:00 часа. Кирил Петков, Ивайло Мирчев, Стела Николова бяха сред присъстващите на проявата. Благомир Коцев също беше там.

Гражданите скандираха "Мутри вън", предава местната медия Moreto.net.

"Добър вечер, Варна, скъпи варненци. Свободни хора. Днес е исторически момент за Варна. За първи път мафията стигна до такава наглост, че да използва такива прийоми, по късна доба. Подмяна на вота. Да, от една страна, но това е подмяна на демокрацията. Събрали сме се тук не да защитим мен или кмета на града, а да защитим демокрацията, защото има много по-голямо нещо от това кой ще управлява Варна", заяви Благомир Коцев.

Кирил Петков, който също се включи в протеста във Варна, определи като недопустимо прекратяването на пълномощията на Благомир Коцев заради отсъствието му от работа по време на престоя му в ареста.

"Няма такава наглост никъде по света - да отвлечеш кмет на морската столица на България и да кажеш защо не беше на работното си място", заяви Петков.

Той припомни, че Коцев е прекарал пет месеца и половина в ареста, и разказа за условията, при които е бил задържан, както и за посещенията си при него. В изказването си Петков отправи критики към правителството и заявената от него борба с олигархията.

"Как се бориш с олигархията, като не можеш да кажеш две думички: Дънката и ТИМ?", попита Петков.

След което засегна и темата за застрояването на Варна, като даде за пример комплекса на мястото на бившия Дом "Младост" и инвестиционните намерения за Алея Първа. Той изрази опасения относно бъдещето на крайбрежната зона и достъпа на гражданите до нея.

Ивайло Мирчев отправи остри обвинения към представители на местни бизнес и политически кръгове, които според него стоят зад отстраняването на Благомир Коцев.

Шествието с протестиращи продължи към "Севастопол", после по бул. "Княз Борис" и "Македония", след което спря пред известен варненски хотел.

Събралите се граждани скандираха "Искаме си кмета!", а пространството пред хотела беше озарено от светлините на мобилните им телефони. Има осезаемо полицейско присъствие.

След това протестиращите се отправиха към Съдебната палата в града, където се провеждаше и протестът "Нито една повече" срещу насилието над жени.

Протест в подкрепа на Коцев се проведе и пред Общината в Пловдив, предава БТА.

Гражданите там също се обявиха и в защита на демократичния избор, върховенството на закона и основните ни права и свободи.

БТА/Дир.бг