Каляри и Ювентус завършиха наравно 1:1 в среща от шестия кръг на Серия "А".

Домакините от Сардиния затвърдиха тенденцията да са позитивната изненада на сезона в Калчото, като се намират на четвъртото място с актив от 13 точки. Тимът на Лучано Спалети пропусна да ги изпревари и е шести с 11 точки.

Рожденикът Даниел Малдини откри резултата за Каляри в 20-ата минута, а Рандал Коло Муани вкара първия си гол за сезона в 81-ата, за да изравни.

В края на мача скандал между двамата треньори - Фабио Писакане и Спалети, доведи до тяхното изгонване.

Дир.бг