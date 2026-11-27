Европейският съвет не успя да постигне споразумение за общия бюджет до 2034 г. на извънредното си заседание в Брюксел, започнало вчера. Не постигнахме споразумение, каза председателят на институцията Антонио Коща на съвместна пресконференция тази нощ с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Той определи разговорите като "много интересни" и отбеляза, че до края на годината все още има време за намирането на решение, предаде кореспондентът на БТА в Брюксел. Коща поясни, че мнозинството от държавите настояват да няма допълнителни съкращения в предложения проект, някои искат да има намаление, а някои са поискали преразглеждане на намерението за съкращаване на средствата за земеделие и за сближаване. Мнозинството държави настоява да не се съкращават средствата за сближаване и за селскостопанската политика, добави той.

По въпроса с т. нар. "собствени приходи" за европейския бюджет с въвеждане на нови данъци Коща каза, че "работата продължава".

Днешната среща бе важна стъпка в преговорния процес, обобщи той. Коща отбеляза, че за одобрението на новия бюджет е необходимо единодушие. Остава още много работа и ще бъде предизвикателство, коментира Фон дер Лайен.

Коща съобщи, че 24 държави от ЕС са подкрепили предложението на ЕК за осигуряване на нов заем от 45 милиарда евро за Украйна. Той посочи, че България е изразила готовност да участва само в частта от заема за невоенни цели и при насочване на средствата към украинските региони с българско малцинство.

По неговите думи се очаква през декември Европейският съвет отново да обсъди въпросите за бюджета и за новия украински заем.

Мерц: Заради разногласията между лидерите от ЕС планираният за петък втори ден от преговорите за дългосрочен бюджет се отменя

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че заради продължаващите разногласия между лидерите на страните от ЕС относно бъдещия дългосрочен бюджет на блока планираният за петък втори ден от преговорите се отменя, предаде ДПА. "Все още трябва да се свърши твърде много подготвителна работа, за да се стигне до решение", заяви тази нощ той.

Лидерите на ЕС в Брюксел са на различни мнения по въпроса как да се финансират инвестициите в нововъзникващите приоритетни сфери, като отбраната и конкурентоспособността, и същевременно да се запазят традиционните субсидии за селското стопанство и компенсационните плащания за по-бедните региони, отбелязва ДПА.

При пристигането си на срещата на върха в Брюксел Мерц отново настоя за ограничаване на размера на бюджета, за да се избегне значително увеличение на вноските на Германия.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща в края на миналата седмица представи ново компромисно предложение с общ размер от 1,78 трилиона евро за периода 2028-2034 г., което е с около 204 милиарда евро по-малко от първоначалното предложение на Европейската комисия.

"Мога да кажа, че определено се наблюдава някакъв напредък към по-нататъшно намаляване", заяви Мерц след консултации с лидерите от ЕС.

Германският канцлер се присъедини към призива на френския президент Еманюел Макрон да се постигне споразумение до края на годината, преди президентските избори през пролетта на 2027 г.

Лидерите ще се опитат да постигнат споразумение на двудневната среща на върха, която започва на 17 декември, отбеляза Мерц, цитиран от Ройтерс. Той повтори позицията си, че всички 27 страни членки на блока трябва да допринесат за помощта за Украйна.

Дир.бг