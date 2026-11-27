Общинската комисия по транспорт на Шумен гласува днес промяна в маршрута на линия 9А на градския транспорт. Автобусите по нея няма да се движат, както досега, по бул. „Симеон Велики“, а ще минават по улица „Съединение“.
Промяната е с цел автобусният транспорт да стане по-достъпен за живеещите в южната част на града. В момента по „Съединение“ се движат само линии с номера 2 и 3, а по „Симеон Велики“ минават цели 14 от общо 19-те градски линии.
Маршрутът на 9А бе дискутиран близо два часа. В крайна сметка се реши началната и крайната точка да останат без промяна – кв. „Тракия“ при „Бай Данчо“ и обръщача на „Боян Българанов“. В западна посока автобусите ще се движат по „Индустриална“, нагоре по бул. „Плиска“, а след кръговото на пл. „България“ ще продължават към „Сити център“. Там на кръстовището ще завиват надясно по улица „Съединение“ и ще се движат по нея до края й при ул. „Г.С. Раковски“. Оттам ще се спускат към Томбул джамия и след това нагоре по ул. „Генерал Столетов“ към „Боян Българанов“. Движението към кв. „Тракия“ ще е по обратния маршрут.
Срещу изменението се обяви единствено управителят на „Шумен-Пътнически автотранспорт“ Галин Банков. За да стане промяна, трябва да се направи проучване и да има възможност. Ако Общинският съвет го одобри и ни го възложите, ние ще се съобразим, но аз виждам повече подводни камъни, отколкото плюсове“, каза Банков. Според него, за удобство на досега ползващите линия 9А е необходимо да се направят две нови автобусни спирки. Комисията по транспорт се съгласи само на една – на пл. „Александър Стамболийски“, на южната ограда на Военното училище.
За да влезе в сила промяната, тя трябва да бъде одобрена и от Общинския съвет. Намерението е това да стане преди края на януари – за началото на втория срок на учениците.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Браво,започнаха да мислят за народа.
Петър
Голямо захождане ще има за десния завой към "Съединение".
Пътник
Похвално, че се търсят решения за подобряване на градския транспорт, има нужда преразглеждането на маршрутите на съществуващите линии.
Мисля, че ще бъде добре да се помисли и за автобус, свързващ кв. Тракия с Пети полк. Автобус, който минава по този маршрут, не съществува.
Анонимен
Браво, браво, браво!
Елисавета
Най-после! Благодарим!
Анонимен1
Браво най- накрая работещи в съд ,кадастър ,нап ,община, младежки дом и т н няма да слизат на долния булевард на спирките.Банков трябва промяна, спиш и вземи да сложиш крушки в автобусите толкова е тъмно центовете неможеш да си видиш тея крушки да не са милиони?
Анонимен
"Пътник
...
Мисля, че ще бъде добре да се помисли и за автобус, свързващ кв. Тракия с Пети полк. Автобус, който минава по този маршрут, не съществува."
Не е и съществувал.
Анонимен
Наистина в посока Българанов-Тракия /бай Данчо/ през Гръцки блок трябва да има автобуси, защото има ученици, които учат там. Разстоянието не е малко, и няма как да ходят децата пеш. Вместо всички автобуси да минават по главния булевард, разумно мислещи хора, трябва да взема разумни решения, за благото на децата ни!
Анонимен
Комисията по транспорт да си ремонтира спирките, че са в окаяно състояние. Особено тази пред Бул Маг срещу зала Младост на южното платно. Разбита е от всички страни няма къде да се чака, вее духа и вали. Дори е малка , за 3 човека.