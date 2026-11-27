Общинската комисия по транспорт на Шумен гласува днес промяна в маршрута на линия 9А на градския транспорт. Автобусите по нея няма да се движат, както досега, по бул. „Симеон Велики“, а ще минават по улица „Съединение“.

Промяната е с цел автобусният транспорт да стане по-достъпен за живеещите в южната част на града. В момента по „Съединение“ се движат само линии с номера 2 и 3, а по „Симеон Велики“ минават цели 14 от общо 19-те градски линии.

Маршрутът на 9А бе дискутиран близо два часа. В крайна сметка се реши началната и крайната точка да останат без промяна – кв. „Тракия“ при „Бай Данчо“ и обръщача на „Боян Българанов“. В западна посока автобусите ще се движат по „Индустриална“, нагоре по бул. „Плиска“, а след кръговото на пл. „България“ ще продължават към „Сити център“. Там на кръстовището ще завиват надясно по улица „Съединение“ и ще се движат по нея до края й при ул. „Г.С. Раковски“. Оттам ще се спускат към Томбул джамия и след това нагоре по ул. „Генерал Столетов“ към „Боян Българанов“. Движението към кв. „Тракия“ ще е по обратния маршрут.

Срещу изменението се обяви единствено управителят на „Шумен-Пътнически автотранспорт“ Галин Банков. За да стане промяна, трябва да се направи проучване и да има възможност. Ако Общинският съвет го одобри и ни го възложите, ние ще се съобразим, но аз виждам повече подводни камъни, отколкото плюсове“, каза Банков. Според него, за удобство на досега ползващите линия 9А е необходимо да се направят две нови автобусни спирки. Комисията по транспорт се съгласи само на една – на пл. „Александър Стамболийски“, на южната ограда на Военното училище.

За да влезе в сила промяната, тя трябва да бъде одобрена и от Общинския съвет. Намерението е това да стане преди края на януари – за началото на втория срок на учениците.

ШУМ.БГ