Двама полицаи са отстранени заради насилие, извършено над психично болен 26-годишен мъж в Котел.

Във вторник вечерта, около 20:00 часа, младият котленец влязъл в заведение в града, откъдето е бил изкаран насила навън от полицаите с влачене, удряне и дори събличане.

По първоначална информация полицията е била извикана заради човек, който се държал непристойно и нарушавал обществения ред. При пристигането на служителите мъжът оказал съпротива, поради което полицаите използвали физическа сила и помощни средства при задържането му.

Свидетели са станали ученици, които обаче разказват съвсем по друг начин за случилото се и са успели да заснемат кадрите с насилието.

"Просто влезе да се стопли. Извикаха полицията и дойдоха, и започнаха да го бият. Както го влачи полицаят и го удря по лицето с шамари. Удря му шамар, излиза на стълбите, съблича го гол. И после пред колата го съблякоха, пак го биха и го прибраха", разказват разтърсените от случилото се деца пред бТВ. Признават, че сега се страхуват да излязат навън.

Инцидентът е докладван на прокуратурата, съобщи с днешна дата зам.-директорът на Областната дирекция на вътрешните работи в Сливен, комисар Иван Георгиев в изявление пред медиите в града.

"Искам ясно да заявка - всяка форма на насилие от страна на полицейски служители над граждани и действия, уронващи тяхното достойнство, ще срещне категорична реакция от ръководството на ОДМВР Сливен", каза комисарят.

Още на 25 ноември, сряда, веднага след като са получени данни, с оглед категоричното спазване на закона, е започната дисциплинарна проверка и е уведомена Районна прокуратура - Сливен", съобщи зам.-шефът на сливенската дирекция.

Потърпевшият е с психично заболяване и е бил лекуван многократно. За него преди са се грижили баба му и майка му, но след смъртта им той е останал сам.

Местни жители го описват като кротък човек, който не проявявал агресия. След задържането той е изпратен за лечение в психиатрично отделение.

Дир.бг